Presentazione "Una lettera da Monaco" di Meg Lelvis, la collaborazione tra casa editrice e Università

Nell'ambito della rassegna "Sud tra le pagine", mercoledì 28 giugno alle ore 18.00 sarà presentato, presso la storica Libreria Laterza a Bari, il romanzo "Una lettera da Monaco" (Vintage Editore).

Il volume è frutto della collaborazione tra la casa editrice e l'Università degli Studi di Bari per la formazione di nuove leve destinate alla traduzione editoriale. A occuparsi della traduzione, infatti, è stata la giovane laureanda Federica Maastronardi con la supervisione della Professoressa Maristella Gatto e dell'editrice Daniela Mastropasqua. Tutte e tre saranno presenti all'incontro.



Una lettera da Monaco datata 1946, nascosta tra gli effetti del padre morto, convince l’americano Jack Bailey a intraprendere un viaggio in Germania alla scoperta dell’identità di Ariana Schröder, probabile “fiamma” del Caporale John Bailey della 7° Armata degli Stati Uniti, 42° divisione Rainbow, in servizio a Dachau in quegli anni. Il viaggio si rivela un intenso cammino tra i ricordi di un soldato, ma soprattutto di un uomo che ha visto cose irripetibili che lo hanno tormentato per il resto della vita tanto da renderlo un padre violento e alcolizzato. Ma anche un cammino nella memoria storica di una Nazione che ha dovuto fare i conti con una feroce dittatura e con tanta violenza sottaciuta. Un viaggio catartico che insegna a Jack un nuovo modo di vedere la vita e gli permette di comprendere e perdonare il padre, il popolo tedesco e anche sé stesso, tutti vittime innocenti della violenza di criminali, che fortunatamente non rappresentano un intero Paese o l’intera umanità.



La Vintage Editore è una casa editrice barese fondata nel 2020 da Daniela Mastropasqua che si riserva di dare spazio alle variazioni di classici indimenticabili, romanzi storici e impreziosita dalla collana de "Gli Imperdibili" , best sellers internazionali portati in traduzione esclusiva in Italia.