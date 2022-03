A fine marzo torna il Bif&st: otto film internazionali in anteprima, masterclass con Gassmann, Leone e Tornatore

Partirà sabato 26 marzo l'edizione 2022 del Bif&st, il Bari International Film&Tv Festival, che fino a sabato 2 aprile vedrà a Bari anteprime internazionali, proiezioni cinematografiche, premiazioni di attori e registi e una speciale retrospettiva dedicata a Pasolini.

A fare da palcoscenico alla 13esima edizione della kermesse cinematografica, i Teatri Petruzzelli, Piccinni, Kursaal Santalucia e Margherita. Il 25 aprile è in programma una speciale pre inaugurazione al Teatro Kursaal, dove è previsto un Tributo a Gianni Minà con la proiezione in anteprima mondiale del film 'Gianni Minà una vita da giornalista' di Loredana Macchietti e con il conferimento al grande reporter del Premio Bif&st alla carriera. Il programma dettagliato della kermesse è stato diffuso questa mattina durante l'incontro ufficiale di presentazione alla stampa.

Grande attenzione, naturalmente, alle anteprime internazionali: al Teatro Petruzzelli verranno proiettati otto film selezionati fra la produzione mondiale più recente, inclusa un’opera di fiction, totalmente inediti in Italia, anticipati dai Premi al cinema italiano. I titoli delle anteprime internazionali sono: HILL OF VISION di Roberto Faenza, OPERATION MINCEMEAT di John Madden, LA FORTUNA di Alejandro Amenábar, VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI di Claire Simon, FRESH di Mini Cave, GOLIATH di Frédéric Tellier, GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY di Lee Daniels, più un ottavo film che è ancora in corso di selezione.

Non mancheranno poi i premi a grandi nomi del cinema italiano, conferiti nelle otto serate del Bif&st, alla presenza dei vincitori che al mattino terranno al Teatro Petruzzelli un incontro al termine della proiezione del film per il quale sono stati premiati. Tra gli ospiti della 13esima edizione ci sono Alessandro Gassmann, Nicola Piovani, Miriam Leone e Giuseppe Tornatore. Oltre alla rassegna 'Pasolini 100' - con due film di e sul regista a 100 anni dalla sua nascita e cinque lezioni su Pasolini in collaborazione con l'Università degli studi di Bari - sono poi in programma una sezione dedicata ai film che raccontano di 'Cinema, industria e lavoro', un ciclo di presentazioni di libri dedicati al cinema e due laboratori sui mestieri del cinema (regia e produzione cinematografica), in programma nell'ex Palazzo delle Poste di Bari. Il programma completo è disponibile sul sito www.bifest.it.