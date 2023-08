Venerdì 25 ore 18.30 appuntamento con Puglia Archeo Trekking – Torri & Casali di Giovinazzo. Un percorso volto a ri-scoprire luoghi meravigliosi della nostra storia, luoghi nascosti nelle campagne che però raccontano di radici, di riti antichi, di fede e devozione e di un passato che è stato ma che non può essere dimenticato. Si parte dall’incantevole chiesetta del Padre Eterno, in territorio giovinazzese verso Terlizzi, per poi proseguire con la Chiesa di San Basilio, per concludersi al casale di Sant’ Eustachio. Luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente in un viaggio a ritroso nel tempo.

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Il punto d'incontro sarà inviato dopo aver confermato la prenotazione

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking su sentiero. Durata: circa 3 ore. Distanza percorsa: circa 8 Km

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 18.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 8 km, e si snoda principalmente su sentiero privo di dislivelli

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way, snack energetici, almeno 1l. di acqua a testa

• Spray anti zanzare

• Torcia (anche quella del cellulare va bene)

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?



Prenotazione obbligatoria a tramite whatsapp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti