Riccardo Muti torna al Petruzzelli: a giugno tre concerti con la sua Orchestra Cherubini

Tre concerti, il 2, 3 e 4 giugno con la sua Orchestra Cherubini: il maestro Riccardo Muti torna al teatro Petruzzelli di Bari. Muti dirigerà un programma dedicato alla Sinfonia n. 3, in Re maggiore, D. 200 di Franz Schubert ed alla Sinfonia n. 9, in mi minore, op. 95 "Dal Nuovo Mondo" di Antonín Dvo?ák.

L'Orchestra Cherubini, fondata dallo stesso Muti nel 2004 e formata da giovani musicisti, tutti under 30 e provenienti da ogni regione italiana, sarà la prima orchestra europea di prestigio internazionale ad esibirsi al Teatro Petruzzelli dopo il periodo di chiusura causato dall'emergenza sanitaria.

L'Orchestra, diretta da Muti, si è cimentata negli anni in un repertorio che spazia dal Barocco al Novecento. Tra concerti in Italia e importanti tournée in Europa e nel mondo, si è esibita, tra gli altri, nei teatri di Vienna, Parigi, Mosca, Salisburgo, Colonia, San Pietroburgo, Madrid, Barcellona, Lugano, Muscat, Manama, Abu Dhabi, Buenos Aires e Tokyo.