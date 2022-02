Drusilla Foer in scena a Bitonto, biglietti esauriti in pochi minuti: cambia la location dello spettacolo

Biglietti sold out in 15 minuti: questa mattina l'apertura delle prenotazioni per 'Eleganzissima', lo spettacolo di Drusilla Foer in programma il prossimo 31 marzo a Bitonto, ha fatto registrare il tutto esaurito in poco tempo.

Per questa ragione, lo spettacolo cambierà location, in modo da aumentare i ticket a disposizione del pubblico. Lo ha comunicato Teatro pubblico pugliese: l'evento si terrà al Cineteatro Coviello, e non più al Teatro Traetta. Le informazioni e i dettagli per l'acquisto dei biglietti saranno resi noti nei prossimi giorni. Info: Teatro Tommaso Traetta Largo Teatro, 17 Bitonto - tel. 080.3742636.

'Eleganzissima': lo spettacolo

Chi è Drusilla Foer? Come è diventata un’icona di stile, la musa di grandi fotografi e stilisti, l’elegante Signora dai capelli bianchi e dagli occhi celesti che si commuove al ricordo dell’amico folle che suonava le carte di cioccolatini, che incanta il pubblico con un’interpretazione di I Will Survive profumata di notti newyorchesi? Eleganzissima svela un po' di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali; unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. Essenziali al racconto sono le canzoni, legate a quei momenti di vita, che Drusilla Foer interpreta accompagnata al pianoforte dal maestro Loris di Leo e con la partecipazione di Nico Gori, solista d’eccezione al clarinetto e al sax. Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido secondo le normative vigenti. Per accedere in teatro è necessario indossare la mascherina FFP2.