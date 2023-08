Storie di approdi e fantasmi. Visita guidata e reading teatrale a Monopoli

Venerdì 04 ore 19.00 appuntamento con un NUOVO ITINERARIO:



"Monopoli: un porto nel dedalo" Monopoli è una città unica. Il dedalo di strade si apre all'improvviso su slarghi in cui grandi chiese si offrono allo sguardo del visitatore. In questo percorso visiteremo la Cattedrale scoprendo il racconto dell’approdo dell’icona della Madonna della Madia, seguiremo la storia del porto fino alle tracce dell’antico Castello distrutto durante una rivolta. Percorreremo le mura scoprendo i cannoni che hanno difeso la città dalle incursioni piratesche. Non solo una visita guidata ma un reading teatrale grazie alla partecipazione del regista e attore Pasquale D’Attoma. Con lui il percorso della visita guidata si arricchirà delle storie, scritte appositamente per il percorso, del fantasma che si dice appaia vicino il castello, la Donna con il tamburo, e per finire ascolteremo della tempesta che colse i marinai che edificarono la grande chiesa della Madonna delle Grazie, a tutti nota come dell’Amalfitana.

Costo: 15€



(GRATUITO PER I MINORI)

Punto di partenza piazza Giuseppe Garibaldi – panchine lato ingresso biblioteca Rendella.



Prenotazione obbligatoria, entro le ore 14:00 di venerdì 4 Agosto, tramite whatsapp al 3403394708

indicando il numero di partecipanti e un cognome.



Per il parcheggio si consiglia di usufruire dell'area di parcheggio gratuita di via Nazario Sauro



Monopoli (Bari)

Largo Giuseppe Garibaldi, 70043 Monopoli

ore 19:00

ingresso a pagamento



Info. 3403394708