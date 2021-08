Al teatro Petruzzelli ripartono concerti e stagione d'opera: da settembre i primi eventi in cartellone

Il teatro Petruzzelli si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico per la stagione d'opera e quella concertistica, che ripartiranno rispettivamente il 10 e il 22 settembre.

Dopo lo stop determinato dall'emergenza sanitaria, l'Opera ritorna nel politeama barese con Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. Poi ancora in cartellone Nabucco di Giuseppe Verdi, Il gallo d'oro di Nikolaj Rimskij-Korsakov e Tosca di Giacomo Puccini.

Nel dettaglio, dal 10 al 16 settembre è in programma Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, per la regia di Giorgio Ferrara, con le scene dei pluripremiati Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo (premi Oscar nel 2005 per The aviator di Martin Scorsese, nel 2008 per Sweeney Todd di Tim Burton e nel 2012 per Hugo Cabret di Martin Scorsese). Sul podio Sascha Goetzel condurrà l'Orchestra del Petruzzelli e il Coro del Teatro, preparato da Fabrizio Cassi. Il 22 settembre, invece, alle 20.30 riparte la Stagione Concertistica. Dirigerà l'Orchestra del Teatro Jaume Santonja, pianoforte Benedetto Lupo. Maestro del Coro Fabrizio Cassi. Voci Soliste: Valentina Mastrangelo (soprano), Diego Godoy (tenore), Daniel Giulianini, (basso). Il programma propone: Meeresstille und glückliche Fahrt, op. 112 di Ludwig van Beethoven, Messa n. 2 in sol maggiore, D. 167 per soli, coro e orchestra di Franz Schubert e Concerto n. 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, op. 83 di Johannes Brahms.

Fino a martedì 31 agosto la vendita sarà dedicata agli abbonati alla Stagione concertistica 2020.