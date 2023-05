Tesori nascosti di Puglia presso la pinacoteca 'De Napoli' a Terlizzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Tesori nascosti di Puglia” Al via la due giorni alla scoperta del vasto patrimonio storico, culturale e artistico del territorio Si aprirà con una conferenza inaugurale, venerdì 26 maggio (alle ore 18.30), presso la Pinacoteca "Michele de Napoli" a Terlizzi l'iniziativa dell'Unpli Puglia “Tesori nascosti di Puglia”, che si svolgerà il 27 e 28 maggio. L'organizzazione dell'evento, affidata alla Pro Loco Unpli Terlizzi, si avvarrà del patrocinio della Regione Puglia - Assessorato all'Industria Turistica e Culturale e del Comune di Terlizzi. La città di Terlizzi aprirà le porte dei luoghi simbolo della proprio territorio, in questo caso la dimora storica dell'illustre artista e uomo politico Michele de Napoli sede dell'omonima Pinacoteca, per offrire ai visitatori un’esperienza culturale unica alla scoperta di dipinti e documenti storici, che rievocano la storia locale. La Delegazione Unpli Puglia 'Peucetia Nord', costituita dalle Pro Loco di Andria, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli ha ritenuto che la Pinacoteca Michele de Napoli sia tra i beni di interesse storico, artistico e culturale idoneo a rappresentare i luoghi d'interesse della nostra regione nella iniziativa “Tesori nascosti di Puglia". Il palazzo settecentesco, sede della Pinacoteca de Napoli, raccoglie una preziosa collezione di 165 olii, 360 disegni, 9 acquerelli, 477 carboncini e gesso, oltre ad oggetti di uso del pittore. Dal luglio del 2010, in mostra permanente, sono esposte solo 85 opere, selezionate tra le più significative della sua produzione artistica di quasi settant'anni di vita. Alla data odierna, l'intera collezione del de Napoli è conservata in un caveau climatizzato dell’edificio e non è fruibile dal grande pubblico, pur costituendo il più ricco corpus di opere appartenenti ad un solo artista presente nell'intera regione Puglia. Le iniziative proposte, finalizzate alla valorizzazione e fruizione di oggetti di arte mai esposti, saranno il fulcro dell'incontro e prenderanno vita attraverso le argomentazioni degli ospiti che interverranno alla serata di venerdì 26 maggio. Dopo i saluti del sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico, del vicesindaco Gaetano Minutillo, interverranno: Rocco Lauciello, presidente regionale Unpli Puglia; Vincenzo De Feudis, delegato Pro Loco "Peucetia Nord"; Franco dello Russo, presidente Pro Loco Unpli Terlizzi, che ha fortemente voluto portare la nostra Pinacoteca al centro della due giorni evidenziando "la necessità di creare sinergie costruttive con la realtà associativa Unpli, impegnata a promuovere su tutto il territorio nazionale gli aspetti storico-culturali, anche meno conosciuti". Ad entrare nello specifico dei "tesori" locali, lascito inestimabile del de Napoli alla nostra comunità, saranno: Daniela Zappatore, assessore alle politiche culturali del Comune di Terlizzi, che ha sostenuto con impegno istituzionale e grande interesse l'importante evento; Olga Chiapperini, direttore artistico "Tesori Nascosti" - M. de Napoli, che ha sottolineato come "tra gli artisti che prepararono il nostro Risorgimento ci fu il terlizzese 'pittore storico' Michele de Napoli con i suoi messaggi 'segreti nascosti' nelle sue opere"; Fabio De Chirico, storico dell'arte, dirigente presso direzione generale del Ministero della Cultura, docente dell'Università degli Studi di Perugia e della Calabria. La saletta dedicata a reperti appartenuti a de Napoli è curata da Gianna Barile. La serata, moderata da Emma Ceglie, sarà impreziosita dalle performance del violinista Francesco del Prete e dall'attore Francesco Tammacco. Il 27 e il 28 la nostra città avrà l'occasione di poter mostrare il suo rilevante potenziale storico - culturale, grande volano per una rinnovata strategia d'azione che punti allo sviluppo di un turismo finalizzato alla valorizzazione e fruizione dei beni immateriali. Nella due giorni visite gratuite con prenotazione al 340/8498169 a cura della guida abilitata Vincenza Pavia.