Domenica 28 Maggio alle 10.00 presso Porta Orologio in piazza Moro a Casamassima in occasione dell'evento ?"il Balcone Fiorito 2023" ? la Pro Loco di Casamassima in collaborazione con la Compagnia Teatrale ACCA ?organizza:



TOUR 'NZIST - Racconti e poesia tra scorci di azzurro



un suggestivo itinerario turistico tra i vicoli del Paese Azzurro con il racconto di luoghi e ricordi accompagnato dalla lettura scenica, degli attori della compagnia teatrale ACCA, di poesie di autori casamassimesi legati profondamente alle proprie origini e al bellissimo borgo antico.



Al termine del tour, ai partecipanti, sarà offerta una dolce sorpresa?



Prenotazioni ai seguenti recapiti telefonici ?391 3174441 – 335 8383939 – 080 671002