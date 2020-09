Una Madonna per tutti: a pinch of Puglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Madonna è la mamma di tutti, non ha nazionalità, colore e viene pregata ovunque in tutte le lingue, viene raffigurata in modo diverso ma i concetti che incarna sono universali, quali l'amore filiale e la bellezza oltre la fisicità. Per questo Domenico Tangari, studente dell'Accademia di Belle Arti di Foggia, terzo anno del Corso di Graphic Design, ha deciso di rappresentarla in maniera stilizzata sui gadget creati dall'associazione Oll Muvi, meglio conosciuta come I love Molfetta, legati al progetto "Un Pizzico di Puglia" ( A Pinch of Puglia ) destinato alla promozione della Regione Puglia negli USA. Il volto del simulacro della Madonna dei Martiri è sempre leggermente diverso nei tanti continenti dove vi si festeggia la tradizione e allora abbiamo voluto realizzare un volto che lascia libera immaginazione, ma il richiamo è subito riconducibile alla Madonna dei Martiri. Maglie, tazze e adesivi spediti oltreoceano, in America, alla comunità degli emigrati molfettesi. È stata creata anche una linea "LIMITED EDITION" che è possibile trovare presso l'infopoint turistico nel centro storico a Molfetta, in Via Piazza, il "disegno" rappresenta la Madonna dei Martiri e il bambinello stilizzati, circondati dal rosone delle luminarie che ha raggiunto il New Jersey. Lo stesso rosone, realizzato dalla ditta Paulicelli Light Design, che quest'anno fa bella mostra sulla facciata della chiesa di St Francis ad Hoboken, per la noventaquattresima edizione dell' evento "Hoboken Italian Festival the feast of the Madonna dei Martiri", che a causa emergenza sanitaria ha subito delle restrizioni ma si svolgerà sabato 12 settembre tra le strade di Hoboken in USA. La maglietta e la tazza sono dei gadget veramente carini e simpatici, la creazione è solo per chi vive in Italia o all'estero e porta ovunque nel cuore la Madonna e i legami con la nostra Molfetta.