Una nuova realtà musicale pugliese: "SudEstada"

Nel variegato e vivace panorama artistico della regione Puglia, nasce una nuova realtà musicale, l’Ensemble SudEstada. L’ensemble, tutta pugliese, è diretto dal clarinettista molfettese Eugenio Tattoli ed ha come frontwoman la cantante italo-argentina Sarita Schena. Ne completano l’organico: Simona Storelli al violino, Tiziano Zanzarella alla fisarmonica, Riccardo Lorusso alle chitarre, Cosimo Caggia al contrabbasso e Gilberto Bufi alle percussioni. Il giovane settetto richiama nel proprio nome la “Sudestada”, un fenomeno climatico che interessa l’area Argentina del Río de la Plata causando, durante i mesi invernali, un’improvvisa rotazione dei venti freddi verso Sud-Est. I SudEstada, infatti, valorizzano il repertorio della propria terra combinandolo con i suoni della Global Music in particolare quelli dei “Sud-Est” del mondo. Il sound dell’Ensemble SudEstada deve la sua unicità all’organico, insolito per un ensemble cameristico, ed alla cantante Sarita Schena: voce dal timbro scuro, costantemente influenzata dalla tradizione musicale argentina, dai richiami di strade, di barrios e dal calore della poesia porteña, che ne fanno uno strumento di rara viscerale espressione. L'Associazione Oll Muvi, meglio conosciuta nel mondo come I Love Molfetta, condivide e promuove queste "good news", le congratulazioni vanne alla nuova realtà musicale "Made in Puglia" con i migliori auguri. Il gruppo musicale, nonostante la sua giovane età, ha incontrato da subito il favore del pubblico locale, suscitando anche l’interesse del M° Enrico de Trizio, musicista di fama internazionale, attualmente residente a New York, con il quale i SudEstada intendono collaborare per la realizzazione di EP inedito. #weareinpuglia #tiportoinpuglia #takeyoutopuglia #ilovemolfetta #ILM