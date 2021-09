'Usa do you know Puglia?' distribuito nel Nord America

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

"USA Do You Know PUGLIA?" è stato presentato nel New Jersey, durante il grande evento dell' Hoboken Italian Festival, creato uno stand tutto pugliese con gigantografie di monumenti e luoghi turistici della Regione Puglia. "USA Do You Know PUGLIA?" è un gioco di carte per tutti, un vero jolly, adattabile a tutte le occasioni: le feste, i viaggi, un pomeriggio in casa, ideato da Roberto Pansini Presidente dell'Associzione Oll Muvi, affermata nel mondo con il brand I Love Molfetta, per gli amici nel nord America. Le “carte da gioco”, due mazzi di 50 carte l'uno, cambia solo il retro uno rosso e l'altro blu. Su tutte le carte sono riprodotte immagini di territori turistici della Regione Puglia, ma anche foto di piatti tipici, quindi valorizzazione dei prodotti pugliesi, ci sono monumenti, troviamo anche le luminarie pugliesi nelle diverse feste patronali per un "turismo destagionalizzato" e non mancano le immagini della Società della Madonna dei Martiri di Hoboken. “USA Do You know Puglia?”, nei fatti un gioco da tavola che riunisce la famiglia, i giovani e bambini, facendo conoscere paesaggi e cultura della nostra terra, incentivando anche un “turismo di ritorno” chiamato anche “turismo delle radici”, è stato presentato in occasione proprio dell'Hoboken Italian Festival con uno stand ben allestito, un video “tutorial” per la spiegazione del gioco divulgato sui vari canali social. Avrà la sua distribuzione anche negli Istituti scolastici del Nord America. Una provocazione per studiare la lingua italiana e conoscere la Regione Puglia divertendosi. E' scattata la ricerca degli adesivi e cartoline “Limited Edition” per i collezionisti, con immagini e descrizioni del gioco “USA Do You Know Puglia?” alcune sono state anche spedite. DI forte impatto è il claim provocatorio che accompagna il progetto ideato: ”Ci siamo fatti un mazzo così!". Ancora un successo ottenuto per la promozione della Puglia nel Nord America, grazie alla continua collaborazione tra le Associazioni di Hoboken NJ e l’Associazione Oll Muvi, I Love Molfetta, avviata venti anni fa circa, con la costruzione di ponti virtuali, Roberto Pansini prosegue nella promozione e ideazione di iniziative che puntano ad accorciare le distanze e a dare la giusta importanza ad una comunità, a cui è molto legato, che negli USA “mantiene vive le tradizioni”.