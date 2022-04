Il Vertical Urban Tour di Discovery Italia fa tappa a Bari: concerti, tornei sportivi e intrattenimento in programma a maggio

A maggio arriva a Bari il Vertical Urban Tour di Discovery Italia. Con delibera del 14 aprile, l'amministrazione ha concesso l'autorizzazione per l'evento organizzato in città da Events Way, che segue la formula dei già consolidati Winter Tour(sulle piste da sci) e Summer Tour (sulle spiagge). Anche nel capoluogo pugliese, quindi, sono in programma il 14 e 15 maggio attività d’intrattenimento, un palco per esibizioni musicali e tornei sportivi legati al mondo urban. Un progetto, come si legge nella delibera contenuta nell'albo pretorio, "prevede l’impiego di una struttura multifunzionale", dove "animazione e divertimento saranno sempre al centro, insieme a tutto l'intrattenimento di Discovery Italia".

Tutto ciò premesso, è pervenuta da parte di Events Way la proposta di organizzare a Bari il Vertical Urban Tour, il nuovo format Vertical in collaborazione con Discovery Italia. Dopo i già consolidati Winter Tour(sulle piste da sci) e Summer Tour (sulle spiagge), Urban 2022 sarà ambientato in alcune delle piazze delle città più belle d’Italia. Il tour porterà un villaggio ricco di attività d’intrattenimento, un palco per esibizioni musicali e tornei sportivi legati al mondo urban. Animazione e divertimento saranno sempre al centro, insieme a tutto l'intrattenimento di Discovery Italia. Il progetto, che prevede l’impiego di una struttura multifunzionale, farà tappa a Bari il 14 e 15 maggio prossimo.