"La cultura viene dal mare": il video di Piva per candidare Bari a Capitale italiana della Cultura 2022

"La cultura viene dal mare": è il claim con cui il Comune di Bari ha lanciato la candidatura della città a Capitale della Cultura 2022. In mattinata, durante l'incontro in videoconferenza per la presentazione della candidatura, è stato mandato in onda il video, realizzato dal regista Alessandro Piva, di accompagnamento della proposta. "L’audizione con la commissione designata dal MiBACT è stata introdotta da un video realizzato per l’occasione dal regista Alessandro Piva per raccontare la nostra città attraverso una carrellata di volti con scorci del paesaggio urbano a fare da sfondo e una suggestione finale, “capitale umana”, a sottolineare il valore di una comunità molteplice e coesa" spiegano dal Comune.