Gli Eugenio in via di Gioia in concerto a Bari, ma il palco è inutilizzabile per il maltempo: i fan cantano in coro

L'impianto acustico è inutilizzabile a causa del maltempo che nel week-end ha imperversato su tutta la provincia barese e così gli Eugenio in Via di Gioia cantano in gruppo, con il coro dei fan che li circondano. Succede a Santo Spirito, dove la band era protagonista di un concerto inserito nella programmazione de 'Le due Bari', rassegna di eventi patrocinata dal Comune.

Le forti piogge hanno però reso inutilizzabile il palco e invece di annullare il concerto, la band ha scelto un 'ritorno alle origini', come mostra il video pubblicato sui social. "Ultima data del tour: una tempesta rende inagibile il palco e non ci permette di suonare - il messaggio che accompagna le immagini - Prima arriva lo sconforto ma poi decidiamo: si suona per strada, come ai vecchi tempi, in mezzo a voi. Il risultato lo potete ammirare. Grazie Puglia, ci hai emozionato sul serio".