?? Esplora la magnificenza di Palazzo Fizzarotti! ??

? Sabato 05 - Ore 19.00

Un'appuntamento speciale ti aspetta: la visita a Palazzo Fizzarotti, un vero gioiello storico!

? Costo: 15€, così suddivisi: 10 euro per la visita guidata + 5 euro per l'ingresso. ?? Scopri le meraviglie di questo luogo unico:

? Punto d’incontro: Piazza Garibaldi ingresso giardini su corso Vittorio Emanuele II.

? Importante: Ricordati di non indossare scarpe con tacchi e di non scattare fotografie all'interno.



Vieni a scoprire la storia e la bellezza di Palazzo Fizzarotti con noi! Ti aspettiamo numerosi! ?? #palazzofizzarotti #visitaguidata #cittàstorica