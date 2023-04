"Vuoto", il nuovo libro di Ilaria Palomba pubblicato dalla barese Les Flâneurs edizioni presentato al Premio Strega

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

"Vuoto" è un romanzo durissimo, un memoir, un diario, un luogo sospeso, quello del Salento dell’autrice Ilaria Palomba, la quale con rigore stilistico, spinge il lettore a confrontarsi con la protagonista, Iris, di cui racconta la storia portandola al confine fra la realtà e l’onirico. Iris ha paura del disamore, della notte che sembra non finire mai, del proprio inconscio con il quale però bisogna avere a che fare. Iris ha trentatré anni, ha da poco festeggiato il suo compleanno con Federico, entrambi hanno un disturbo di personalità. Insieme parlano di esoterismo, di Letteratura, di paure. Si amano, si sposano, si combattono. C’è Giulio, una presenza costante, uno spettro. I personaggi sono in un appartamento romano, poi in un altro luogo, poi in Salento. Iris cammina lungo la scogliera e ritorna a sedici anni, quando osservava le stesse falesie. Riappare il giorno dello stupro, la violenza subita ha forgiato la sua identità tanto da non riuscire più a non subirne. Iris è molte vite, passato e presente che si alternano in un flusso che trasporta il lettore in molti posti, in strade fisiche, a Conca Specchiulla, in via Accademia degli Agiati, in luoghi dell’animo che si alternano in un ciclo di stagioni: estate, fine dell’estate, autunno, inverno, fine dell’inverno, primavera, estate, senza tempo. Il vuoto, appunto. Il vuoto il filo conduttore di tutte le vicende vissute dalla protagonista, che conduce ad un messaggio di speranza per Iris e per i lettori “Prendete questo delirio, questo macello, e fatelo fiorire”. Ilaria Palomba si conferma una delle voci femminili più interessanti nel panorama letterario italiano.