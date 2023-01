'Culture d'inverno', a Capurso appuntamenti con letteratura, musica, memoria e volontariato

“Culture d’inverno” è il titolo che riassume il cartellone invernale delle attività culturali proposte dal Comune di Capurso: 26 appuntamenti in tre mesi, fino al 29 marzo.

Il cartellone “Culture d’Inverno” nasce dalla rete tra associazioni del territorio, Comune, scuole e cittadini, coordinati dal consigliere delegato alla cultura Giovanni Locorotondo e dalla consigliera delegata alla biblioteca Mariangela Giordano.

Tra gli appuntamenti, il ricordo delle vittime della Shoah dal 27 gennaio al 5 febbraio, con una serata evento dal titolo “Note di Libertà, il nazifascismo e il Jazz” e la mostra fotografica “Shoa, come è stato umanamente possibile?” presentati dall’ ANPI Capurso-Valenzano; gli incontri letterari della rassegna Il Libro Parlante, con, tra gli altri, il campione della nazionale di calcio Antonio Di Gennaro che presenta il suo libro “Io Dige, mi racconto così”; la musica live con il tributo a Fabrizio De Andrè della band barese I Maltesi nel giorno del compleanno del cantautore genovese; le giornate che richiamano l’attenzione su temi come la prevenzione dello spreco alimentare, del bullismo, del cyberbullismo, e di sensibilizzazione alla donazione con l’iniziativa proposta da aps Giorgia e i Gabbiani “Il dono, la cura e la vita al centro” organizzato in occasione del quinto anniversario dalla scomparsa di Giorgia Russo.

C’è attesa per gli appuntamenti in maschera del Carnevale capursese per i bambini e le bambine, previsti per il 12 e il 19 febbraio. Torna dopo la pausa Covid, con la 14^ edizione, anche la Festa della Donna organizzata dall’Ute Re del Tempo.

Ed ancora, ballo e danza con “BariOpen International championship” organizzata da Teo Club al Pala Padovano e “Visioni letterarie: dal testo al gesto, Vision and Talking” proposto da Dynamic Lab Performing Arts Center con una serata evento in biblioteca.

Non mancano le conferenze organizzate da asd Bio Ambra New Age sul tema “Sport e movimento”, aps Giorgia e i Gabbiani insieme a Polisportiva Orsa sulla lotta al doping, aps Ecotour sulle attività associative, Lions Club Rutigliano-Conversano con l’incontro dal titolo “Rotaie a sud-est. Percorso storico della Ferrovia Bari-Locorotondo” e le donazioni di sangue organizzate da Avis Capurso.

Segue calendario completo con date, luoghi e orari dei singoli appuntamenti.

CULTURE D’INVERNO

IL CARTELLONE DA GENNAIO A MARZO 2023

Venerdì 27 gennaio

Ore 18:00 | Biblioteca D'Addosio

Il ricordo della Shoa in Arte. Installazione artistica a cura di Acli Luisa Bissola.

Ore 19:00 | Sala eventi Biblioteca D’Addosio.

Giornata della Memoria della Shoa. Note di Libertà, il nazifascismo e il Jazz.

A cura di ANPI Capurso Valenzano.

27 gennaio – 5 febbraio | Ore 9:00 – 19:00 | Sala eventi Biblioteca D’Addosio.

Shoa, come è stato umanamente possibile? Mostra fotografica cura di ANPI Capurso Valenzano.

Sabato 28 gennaio | Ore 16:00 | Sala lettura Biblioteca D’Addosio

Leggi e divertiti con Kirikù. A cura di aps Kirikù Amici della biblioteca.

Domenica 5 febbraio | Ore 17:30 | Sala Bar Biblioteca D’Addosio

Giornata di prevenzione dello spreco alimentare. Laboratorio di cucina a cura di aps Civitas Mariae.

Martedì 7 febbraio |Ore 18:00 |Sala eventi Biblioteca D’Addosio

Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. A cura della scuola G. Venisti.

Sabato 11 febbraio | ore 16:00 | Sala lettura Biblioteca D’Addosio

Leggi e divertiti con Kirikù. A cura di aps Kirikù Amici della Biblioteca.

Domenica 12 febbraio

Ore 8:00 | Biblioteca D'Addosio | Raccolta di sangue a cura di Avis Capurso.

Ore 17:30 | Biblioteca D’Addosio | Festa di Carnevale Open Village. A cura di aps Civitas Mariae

Mercoledì 15 febbraio | Ore 19:00 | Villa Comunale | M'illumino di meno.

Venerdì 17 febbraio | Ore 19:30 | Sala lettura Biblioteca D'Addosio

Il Libro Parlante presenta Il cappello sulla spiaggia. L’autrice Marilina Sepe dialoga con il F. Loseto.

Sabato 18 febbraio

ore 16:00 | Sala lettura Biblioteca D’Addosio | Leggi e divertiti con Kirikù. A cura di aps Kirikù.

Ore 20:30 | Sala eventi Biblioteca D’Addosio

Il Maltesi: Tributo a Fabrizio De Andrè. Raccolta fondi per la prevenzione dello spreco alimentare.

A cura di aps Civitas Mariae.

Domenica 19 febbraio |Ore 10:30 | Piazza Umberto

Festa di Carnevale per i bambini e le bambine.

Giovedì 23 febbraio |Ore 19 | Sala eventi Biblioteca D’Addosio

Lo sport in movimento. Per una pratica virtuosa del Movimento e del gesto Atletico.

A cura di asd Bio Ambra New Age.

Venerdì 24 febbraio | Sala eventi Biblioteca D'Addosio

ore 19:00 | Inaugurazione della mostra Il Museo del Bari.

Esposizione delle maglie storiche della Bari Calcio a cura della Associazione Il Museo del Bari.

Ore 19:30 | Il Libro Parlante presenta Io Dige, mi racconto così…

Il campione di calcio Antonio Di Gennaro dialoga con il giornalista Rino Lorusso.

Sabato 04 marzo

ore 16:00 | Sala lettura Biblioteca D'Addosio

Leggi e divertiti con Kirikù. A cura di aps Kirikù Amici della biblioteca.

Ore 9:00 | Pala Padovano |BariOpen International championship. | A cura di asd Teo Club.

Domenica 05 marzo | Ore 9:00 | Pala Padovano

BariOpen International championship | A cura di asd Teo Club.

Mercoledì 08 marzo | Sala eventi Biblioteca D’Addosio

Ore 16:30 | Festa della Donne dell’Ute Re del Tempo. A cura di Ute Re del Tempo.

Ore 20:00 | Il dono, la cura e la vita al centro. Ricordando Giorgia nel quinto anniversario dalla sua scomparsa. Evento di sensibilizzazione alla donazione. A cura di aps Giorgia e i Gabbiani.

Sabato 11 marzo | Ore 16:00 | Sala lettura Biblioteca D’Addosio

Leggi e divertiti con Kirikù. A cura di aps Kirikù Amici della Biblioteca.

Domenica 12 marzo

Ore 8:00 | Biblioteca D'Addosio | Raccolta di Sangue a cura di Avis Capurso.

Ore 20:00 | Sala eventi Biblioteca D'Addosio

Visioni letterarie: dal testo al gesto, Vision and Talking. A cura di aps Dynamic Lab.

Venerdì 17 Marzo | Ore 19:30 | Sala eventi Biblioteca D'Addosio

Rotaie a sud-est. Percorso storico della Ferrovia Bari-Locorotondo. Relaziona il dottor Pietro Marra. Meeting a cura del Lions Club Conversano- Rutigliano.

Mercoledì 22 marzo | Ore 18:00 | Sala eventi Biblioteca D’Addosio

Da Otello ad Attila. Il Verdi della stagione 2023 a Teatro Petruzzelli. A cura di aps Ecotour Puglia.

Giovedì 23 marzo |Ore 19:00 | Sala eventi Biblioteca D’Addosio

Positivo alla salute. La tutela della salute nelle attività sportive e la lotta al doping.

A cura di aps Giorgia e i Gabbiani e Polisportiva Orsa Capurso.

Martedì 28 Marzo | Ore 19:30 | Sala lettura Biblioteca D'Addosio

Il Libro Parlante presenta Geografie Emozionali. L’autrice Giusy Carminucci dialoga con la docente Cesy Genchi. Contaminazioni artistiche della pittrice Annalisa Schirinzi.

Mercoledì 29 marzo | Ore 18:00 | Sala eventi Biblioteca D’Addosio

Frammenti di Vita. Ascoltare, leggere, cambiare. A cura di aps Ecotour Puglia.