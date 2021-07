Ad Acquaviva delle Fonti il concerto del sassofonista napoletano Daniel Sepe

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

"Cuore di Banda", il festival sull'identità musicale bandistica pugliese organizzato dai Comuni di Acquaviva, Sammichele di Bari e Turi, nell'ambito dell’ottava edizione di Distorsioni Sonore, propone il concerto del sassofonista napoletano Daniel Sepe e il suo Canzoniere Terrestre, band formata da Emilia Zamuner alla voce, Tommy De Paola alle tastiere, Davide Costagliola al basso e Paolo Forlini alla batteria. Nel live, che si terrà lunedì 26 alle 21 sul palco di Piazza dei Martiri ad Acquaviva delle Fonti, Sepe sarà accompagnato dalla Bandaviva di Acquaviva delle Fonti, diretta dal maestro Giuseppe Smaldino.

Sin dall'inizio dell'attività artistica (1975) e attraverso la pubblicazione di ben 25 album, la musica di Sepe si muove mescolando generi musicali diversi, che gli consente di creare uno stile personale e unico. Nel programma musicale sono inserite musiche provenienti da tutto il mondo, rilette di volta in volta in chiave rock e jazz, spesso variate lasciando il campo all'improvvisazione, in un mix sorprendente e indefinibile che molti provano a racchiudere sotto l'etichetta di “world music” ma che è molto di più.

È la genialità del grande musicista che fa di ogni traccia musica, fuori dagli schemi, guidato solo dalla propria inventiva. È difficile, infatti, definire la sua musica, sempre in bilico tra reggae, folk, jazz, rock, fusion, blues, musica classica. Una caratteristica costante è il modo quasi “zappiano” di affrontare la scrittura e l’arrangiamento. Daniele Sepe è la napoletanità che si fonde con il jazz, il funk, le melodie mediterranee, il rock, il rap, in una contaminazione continua dove la vivacità e la forza dei suoni si accompagna a una sentita critica sociale che non disdegna anche il gioco dell’ironia.

La manifestazione si inserisce nell’ambito della ricerca musicale legata al rapporto tra tradizione musicale bandistica e musica popolare sviluppata dal progetto Cuore di Banda, e fa parte di una serie di 46 eventi che riguardano il rapporto fra le città e le loro tradizioni musicali e che nei tre Comuni coinvolti nel progetto, vedranno esibizioni dal vivo e concerti sino alla fine di settembre 2021 (info: https://linktr.ee/ cuoredibandapuglia).