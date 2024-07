Cuori Urbani, a Bari spettacoli di teatro, musica e danza, laboratori,incontri ad ingresso gratuito

Torna per il terzo anno consecutivo il progetto di AncheCinema finanziato dall’avviso “Le due Bari” del Comune di Bari – Accordo di programma MIC. Un programma di nove spettacoli di teatro, musica e danza e di laboratori/incontri gratuiti dall’ 8 luglio al 7 settembre 2024. Gli eventi e i laboratori si svolgeranno in otto “cuori” che diventeranno centri urbani connessi e pulsanti di arte:

l’Anfiteatro della Pace presso il centro commerciale Mongolfiera di Bari – Japigia (gestito da AncheCinema e che ospiterà numerosi altri eventi targati Le due Bari), Parco Rossani, Largo Adua, il Chiostro di Santa Chiara, la Piazzetta della Torre, il centro commerciale Mongolfiera di Santa Caterina, il Chiostro del Redentore e spiaggetta Provolina.

IL PROGRAMMA

Lunedì 8 luglio | IL CANTO DI ULISSE | Da l'Odissea di Omero

spettacolo teatrale della Compagnia del Sole con Flavio Albanese | Chiostro del Redentore

Un viaggio nel mondo di Ulisse per "entrare" nell'Odissea e nel suo immaginario, popolato da Eroi, Dei, creature magiche e suoni. Protagonista dello spettacolo è la parola in prosa e in versi, che alternata alle musiche suggestive del quartetto vocale Faraualla, che da anni si impegna nella ricerca della musica etnica e dell'uso della voce come "strumento", darà vita e corpo ad un viaggio nel mito. Si alternerà la tecnica di narrazione ad alcuni dei più famosi versi dell’Odissea in un continuo gioco di ritmi e di canti capaci di spostare l’attenzione del pubblico dal passato al presente in un vortice che permetterà di incontrare Atena, Polifemo, Circe, Scilla e Cariddi, Tiresia...fino alla morte di Antinoo e di risvegliarsi in platea con la sensazione di aver parlato con Ulisse in persona.

regia Marinella Anaclerio

disegno luci Ettore Bianco

video Pino Pipoli, Giuseppe Magrone

Chiostro del Redentore

Via Martiri D'Otranto 65 BARI

INGRESSO LIBERO E GRATUITO senza prenotazione

COMPAGNIA DEL SOLE

Fondata da Marinella Anaclerio e Flavio Albanese, nasce tra Roma e Bari nel gennaio del 2010 con il proposito di creare un gruppo di lavoro che elabori progetti artistici e culturali a tutto tondo. Caratteristica che li accomuna è la passione per la drammaturgia contemporanea unita all’amore per la tradizione: sguardo che li porta spesso alla contaminazione e ad alternare costantemente un testo classico ad uno contemporaneo. La pluriennale attività come attori, registi, formatori, direttori di festival e rassegne in Italia e all’estero, con collaborazioni continuative con strutture come Il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro Gioco Vita di Piacenza e La Baracca di Bologna, consente loro di condurre progetti con strategie differenziate, capaci di gettare un ponte tra struttura teatrale e pubblico. La prassi produttiva consiste nel creare per ogni spettacolo un progetto che ne permetta di condividere con il pubblico il percorso artistico. Ciò avviene attraverso una serie di proposte che ne incrementano le potenzialità di attrazione e fruizione, sia per i giovanissimi che per gli adulti, con particolare attenzione al mondo della scuola e dell’Università.

GLI ALTRI EVENTI

Sabato 13 luglio | ore 18.00 | Hip hop street show | spettacolo di danza presso il centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina

Giovedì 18 luglio | BAR QUI SI GODE | spettacolo teatrale dell’Anonima GR con Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Gianni Vezzoso, Antonello D'Onofrio | Anfiteatro della Pace presso la Mongolfiera di Bari Japigia

Lunedì 22 luglio | Swing 31 in concerto | Piazzetta della Torre

Venerdì 26 luglio | Bari Blues Connection | concerto con Claudio De Pascale, voce e chitarra e Dado Penta al basso | Parco Rossani

Venerdì 2 agosto | La musica e le canzoni d’autore che non tramontano mai | concerto con Giovanna Valente | Chiostro di Santa Chiara

Mercoledì 14 agosto | Swing Rhapsody | concerto swing | Largo Adua

Giovedì 15 agosto | A modo mio | spettacolo musicale | Spiaggetta Provolina

Sabato 7 settembre | Schumann/Carnaval: un’autobiografia in musica | spettacolo musicale con Mario Margiotta | Anfiteatro della Pace

Gli spettacoli sono previsti alle ore 20.30 (inizio ore 21.00) tranne dove diversamente indicato

