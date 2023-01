Arturo Cirillo sul palco del Teatro Piccinni, in esclusiva regionale, con “Cyrano de Bergerac”

Dopo il successo di “Azul”, prosegue la stagione teatrale organizzata dal Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Da giovedì 19 a domenica 22 gennaio Arturo Cirillo porterà sul palco del Teatro Piccinni, in esclusiva regionale, “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand.

Ancora una volta tante le iniziative che fanno da cornice allo spettacolo. Il 21 gennaio alle ore 11.00 secondo appuntamento con “Dentro la scena - Lezioni di teatro al Piccinni”, un ciclo di incontri il sabato mattina al Teatro Piccinni rivolti a studenti, insegnanti e agli spettatori più curiosi. Attori e registi dello spettacolo dialogheranno con esperti, docenti, giornalisti, per analizzare insieme ogni aspetto della messa in scena. L’incontro, a cura a cura di Cooperativa i bambini di Truffaut, si intitola “Diverso da chi?” e vedrà Vladimir Luxuria e Arturo Cirillo dialogare con Giancarlo Visitilli sullo spettacolo "Cyrano De Bergerac". Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: https://bit.ly/3ZFI0hC

Domenica 22 gennaio alle 17.30, in contemporanea con la replica dello spettacolo delle ore 18.00, per l’iniziativa “Portami Con Te”, si terrà il laboratorio “Chi sono i malfatti?” a cura di Spine Bookstore e Antonia D'Amore. La partecipazione è riservata a bambine e bambini dai 5 anni in su il cui genitore ha acquistato il biglietto dello spettacolo in programma. Il laboratorio sarà attivato su prenotazione (minimo 10 – massimo 20 partecipanti). Prenotazione entro il mercoledì precedente lo spettacolo all'indirizzo spinebookstore@gmail.com.

Nell’ambito del più ampio progetto di formazione del pubblico “Laboratori Teatrali Urbani”, i partecipanti a “I percorsi della prosa”, il laboratorio teatrale ideato da Dante Marmone e condotto da Tiziana Schiavarelli, assisteranno alla prima dello spettacolo, il 19 gennaio. Il progetto nasce allo scopo di coinvolgere attivamente gli abitanti di alcune zone periferiche della città con la ferma convinzione che la cultura sia una pratica adatta a tutti. In questo caso le attività si svolgeranno fino al 7 marzo all’Accademia del Cinema Ragazzi del Quartiere San Pio e si rivolgono proprio ai giovani della zona.