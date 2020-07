Da Molfetta al Salento: la Biennale Internazionale di Arte Contemporanea Barocco Salentino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Ancora una volta nel format televisivo "Raccontaci la tua, ai microfoni di..." la Puglia è protagonista. Focus sul mondo del volontariato che si è messo in luce ulteriormente durante l'emergenza sanitaria, dando prova di grande efficienza. Presso il castello di Mesagne si è tenuta la "Biennale Internazionale di Arte Contemporanea Barocco Salentino", nell'ambito della quale sono stati consegnati alcuni riconoscimenti. Terza puntata in TV su "Canale Europa TV" on-deman, per il format “Raccontaci la tua, ai microfoni di...", un programma registrato presso gli uffici SIAE e che nasce da un'idea di Roberto Pansini. A presentarlo è la giornalista molfettese Paola Copertino. Alcuni attestati di merito sono stati attribuiti a coloro i quali si sono distinti per il loro impegno nel sociale e non solo. A fare gli onori di casa il comitato organizzatore del prestigioso evento, tra i quali il Presidente onorario del comitato d'onore Dott. Nicola Giampaolo e il vice Presidente Dario Chiavarini che ha condotto con professionalità l'evento. A seguire abbiano ascoltato Chiara Deliso, importante punto di riferimento di tutti i Venezuelani nel mondo, sempre di grande supporto per loro. Conferito anche un attestato a Roberto Pansini per l'importante ruolo che riveste per tutti i pugliesi / molfettesi che risiedono all'estero e per il suo impegno a creare rete e a valorizzare le eccellenze e il brand Puglia. Un riconoscimento all'azienda Paulicelli Light Design per i suoi 100 anni di storia. Domenico Paulicelli ha ritirato l'attestato a nome della neonata associazione dei luminaristi che si occupa di illuminare sagre e feste in Italia e all'estero, fortemente penalizzate dall'emergenza sanitaria. Grande commozione ha suscitato la consegna dell'attestato al colonnello dell'esercito Carlo Calcagni, oggi atleta paralimpico che con il suo team ha partecipato a tante iniziative e continua a lanciare un messaggio positivo e di speranza nonostante le difficoltà e i problemi di salute. Vi diamo appuntamento sulla piattaforma Canale Europa tv sul canale 15 trovate "Ti porto in Puglia" , per conoscere la Puglia migliore, quella sempre vicina a chi soffre e a chi cerca di portare alto il suo nome ovunque. I video si fruiscono ovunque e in qualsiasi momento, superando così i vincoli di spazio e tempo ed in tutto il mondo. Il canale, nato grazie all'accordo tra CANALE EUROPA TV, una delle prime piattaforme televisive su internet italiane, e l'Associazione Oll Muvi, più conosciuta col brand I Love Molfetta, si chiama "Ti Porto in Puglia" (Take You To PUGLIA) avrà programmi e contenuti finalizzati a promuovere la Regione Puglia.

