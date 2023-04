Da New York a Bari con Nickodemus

Sabato 22 aprile presso il 12.03 Eventi - City Club (via Colaianni 37, Bari) si terrà l’evento finale della stagione organizzata da BUG, con un altro ospite internazionale, il dj e produttore Nickodemus. Di origine italiana ma nato e cresciuto a New York, la musica di Nickodemus rappresenta la migliore espressione dell’incontro di culture che avvengono nella grande mela, attraverso le contaminazioni afrobeat, nu tropical, funk, hip hop, house e world music che l’artista porta in giro per il mondo da oltre trent’anni e che arriverà anche a Bari per un appuntamento unico in Italia.



Il suo sound inconfondibile lo ha portato ad essere un punto di riferimento indiscusso, collaborando anche con artisti come Quantic con cui ha collezionato più di 30 milioni di ascolti su Spotify grazie al brano “Mi swing es tropical”. “Suoni di un altro mondo ma con l’obiettivo di essere la musica di tutto il mondo” è la filosofia non solo della sua musica ma anche dell’etichetta Wonderwheel Recordings che tra gli altri ha prodotto anche Nicola Cruz e Populus. Ad aprire e chiudere le danze ci saranno i dj Vito Santamato e Cloud Danko, che sono anche tra gli ideatori di B.U.G. - Black Urban Grooves, la realtà del territorio barese impegnata a diffondere la black music dal soul all’elettronica in una continua ricerca tra continenti ed epoche diverse.



L’ultimo BUG party è anche il party ufficiale della settima edizione del Vintage Market (22-25 aprile, Fiera del Levante), ormai punto di riferimento per gli appassionati di vintage, second hand, modernariato, design, collezionismo di dischi, fumetti e tanto altro.



Inizio: ore 22:00





Info + 39 3316007487 - info@bugmusic.org