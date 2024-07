Nell’ambito del Bari Jazz Festival, promosso con Le due Bari 2024, Il 17 luglio alle ore 20:30, grande concerto presso Piazza Vittorio Emanuele di Loseto con il Dado Moroni Trio in uno spettacolo intitolato “Kind of Bill”, in omaggio al grande pianista e compositore statunitense Bill Evans. Moroni, pianista jazz italiano di fama internazionale, sarà accompagnato da due ospiti d’eccezione: Eddie Gomez al contrabbasso, che fece parte del trio di Bill Evans per undici anni, dal 1979 al 1980, e Joe La Barbera alla batteria, che ha suonato con Evans nei suoi ultimi due anni, 1979-1980.

Ingresso Libero fino ad esaurimento posti