“Dal cantautorato italiano alla chanson française.” La musica popolare è la più antica canzone d’autore.

Rose Mary Nicassio, Francesco Manfredi e Domenico De Santis raccolgono parte della tradizione italiana e la mescolano col cantautorato più moderno che di quella tradizione ancora si nutre.

E da Napoli si arriva a Parigi, in un unico viaggio alla ricerca del suono, in cui atmosfere, sentimenti e sonorità s’intrecciano in un’unica storia.



Apericena (Antipasto+Bevanda+Dolce) e concerto € 25.00



Non mancate a questo appuntamento con la Bellezza e la Nostalgia!



Info e prenotazioni 3496779517

