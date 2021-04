Dal Carcere al Volontariato, la testimonianza di Daniel Zaccaro, per il progetto CSV4Future, in un incontro per studenti e insegnanti

Dall'esperienza della detenzione in carcere alla scoperta dell'amore e della cura verso il prossimo. Giovedì 8 aprile alle ore 16:00, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, nell'ambito del progetto CSV4Future dedicato alle scuole, invita docenti e studenti a partecipare all'incontro online con Daniel Zaccaro - ex malvivente e ora educatore nella comunità Kayròs – sul tema “Aggressività e Bullismo”.

Daniel Zaccaro è di Milano. E' stato un bullo, un delinquente e ha conosciuto l'esperienza del carcere minorile: da giovanissimo commette le prime rapine. Finisce in custodia cautelare al Cesare Beccaria di Milano, poi i trasferimenti per cattiva condotta nelle carceri di Catania, Bari, Bologna, per finire a San Vittore una volta maggiorenne. Durante la detenzione incontra don Claudio Burgio e viene affidato in prova detentiva alla comunità Kayrós. Da qui un nuovo percorso, duro e faticoso, per riprendere in mano la sua vita e tagliare con il passato.

Interverranno all'incontro – che si svolgerà in remoto – Rosa Franco, presidente del CSVSN e Alessandro Cobianchi, direttore CSVSN.

“La ragione per cui abbiamo fortemente voluto la presenza di Daniel al nostro incontro – spiega il presidente Rosa Franco – è stata quella di dare la possibilità agli adulti, ma soprattutto ai ragazzi, di ascoltare direttamente dalla voce di un loro quasi coetaneo quanto bello e stimolante possa essere il cambiamento in favore degli altri e quanto l'incontro con chi concepisce la vita in maniera opposta alla nostra possa aiutarci a crescere. L'apertura e l'ascolto possono provocare vere rivoluzioni interiori”.



Link al modulo di iscrizione: https://forms.gle/ dKKHYLL6pKbPA7Z27