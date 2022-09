Dal classicismo al romanticismo, musiche di Haydn e Mendelssohn-Bartholdy

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Domenica 23 ottobre 2022 alle ore 20.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari è il palcoscenico del recital cameristico del Sonor Piano Trio, formato da Fabrizio Signorile al violino, Anna Fasanella al violoncello e Gregorio Iacobelli al pianoforte.



Un concerto classico in Puglia per ascoltare il trio che deve il suo nome all’orchestra da camera “Sonora Corda” da cui discende essendone un ensemble satellite costituito dal suo direttore e dalle spalle dei suoi violini e violoncelli. Un programma che include le principali composizioni del repertorio da camera, dal “Trio Hob. XV n. 27” di Joseph Haydn al “Trio in sol” di Claude Debussy passando per il “Trio su temi popolari irlandesi” di Frank Martin e il “Trio in la minore” di Maurice Ravel.



Tutto affidato alla interpretazione appassionata ed elegante del Sonor Piano Trio con Gregorio Iacobelli al pianoforte, Fabrizio Signorile al violino e Anna Fasanella al violoncello: un complesso da camera che vanta esibizioni per importanti associazioni concertistiche italiane, come Auditorium di Castellana, Dvo?ák di Molfetta, Amadeus di Casamassima, I Concerti del Chiostro di Galatina, Associazione Nino Rota di Brindisi, e per i progetti “Non solo Classica” e “Play Bach” a Bari, nonché una attività concertistica all’estero con una tournée in Canada. La formazione attuale, attiva anche nel repertorio barocco, porta in scena anche trascrizioni originali realizzate da Gregorio Iacobelli, tra cui spiccano “Valzer dei fiori” di Tchaikovsky, “Danza del Fuoco” e “Pantomima” di De Falla e musiche da film di Nino Rota e Henry Mancini.