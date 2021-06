Dal Musical all’operetta show a Palazzo Rubino art cafè di Triggiano

Sabato 5 giugno a Palazzo Rubino Rideau art cafè di Triggiano (Ba) si terrà lo spettacolo “Dal Musical all’Operetta” scritto e diretto da Antonio Bellino, Paola Pennacchia e con arrangiamenti musicali di Paolo Luiso, con il quale si racconta l’evoluzione di questi generi sviluppatisi dalla più antica opera.

Saranno rappresentate alcune delle più rappresentative parti di lavori come “Jesus Christ Superstar”, “Cats”, “Tutti insieme appassionatamente”, “Il Re Leone”, piuttosto che “Cin ci la”, “Il paese dei campanelli”, “La vedova allegra” e altri ancora, sempre con una sinergia tra canto e recitazione. “Dal Musical all’Operetta” è uno spettacolo che fa parte di una serie di lavori, “Quei meravigliosi anni”, che raccontano la musica del secolo scorso e che nella sua completezza prende il nome di “Passeggiata per il 900”.

A impreziosire questo lavoro ci sono le due interpreti femminili, due eccellenze della musica pugliese. Una è Paola Pennacchia che è stata protagonista di diverse opere ed è tra le eccellenze della lirica pugliese, con esperienze anche in teatri italiani prestigiosi. L’altra è Fareri che, invece, è da tempo impegnata con i musical in giro per il mondo. Oltre ad avere già un curriculum di rilievo, a settembre partirà per la Francia con la tourneè de “Il re Leone”.

Oltre a loro in scena ci saranno Antonio Bellino e Paolo Luiso, accompagnati dai musicisti Lorenzo Cellamare alla batteria e Alessio Campanozzi al basso e al contrabbasso.

Palazzo Rubino Rideau art cafè – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3713582645

Inizio spettacolo: 19:30

