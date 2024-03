Dal qubit al teletrasporto: un’introduzione all’informazione quantistica

Il comitato locale dell'Associazione Italiana Studenti di Fisica torna con un altro appuntamento per il ciclo di seminari in vari ambiti della fisica tenuti presso il Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin. Il ciclo di seminari sì è aperto il primo di dicembre dello scorso anno con una conferenza del prof. Sebastiano Stramaglia dal titolo "Fisica e neuroscienze", in cui il professore, facendo riferimento alla sua ricerca nel settore, ha parlato dei molteplici sviluppi della fisica applicata nella direzione della modellizzazione del cervello umano.



Relatore in questo nuovo incontro sarà il prof. Paolo Facchi, professore ordinario di fisica teorica presso l'università degli studi di Bari, che può vantare tra i suoi innumerevoli contributi una lunga collaborazione con il premio Nobel per la fisica 2021 Giorgio Parisi. Durante la sua carriera si è occupato di teoria dei campi, meccanica statistica, meccanica quantistica e quantum information. Quest'ultimo sarà proprio l'argomento della conferenza del 22 marzo.



L'obiettivo di questa conferenza, che pur avendo un taglio prevalentemente divulgativo darà spunti interessanti anche per studenti di fisica e di altre facoltà scientifiche, è quello di introdurre i concetti base di questa teoria che permetteranno di comprendere come dall'unità fondamentale di informazione classica, il bit, si arriva alla sua generalizzazione quantistica, il Qubit. Saranno inoltre presentate alcune sue applicazioni notevoli (e addirittura sorprendenti come il teletrasporto!).



L'evento, a partecipazione libera, si svolgerà venerdì 22 Marzo alle 15:30 presso l'aula I del Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin di Bari in Via Giovanni Amendola 173, e si rivolge a tutti coloro i quali vogliano saperne di più sull'informazione quantistica pur non possedendo solide basi in fisica. Anche chi è più ferrato in materia potrà avere alcuni insight più tecnici sull'argomento.