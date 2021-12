Al Teatro Barium in scena lo spettacolo di Alfredo Vasco "Dall'inferno di Dante all'Ilva di Taranto"

L’Inferno di Dante è la sfida che si è posto Alfredo Vasco, attore, regista, drammaturgo della Compagnia Teatrale "A Sud del Racconto" con lo spettacolo "DALL’INFERNO DI DANTE ALL’ILVA DI TARANTO".

Alfredo Vasco recita Dante. Versi recitati sul palco e versi recitati in video, suggestivi e originali filmati da Marco Pezzella, in locations da togliere il fiato.

E poi, cinque attrici raccontano quattro storie vere e un fatto di cronaca: Lidia Cuccovillo, Silvia Cuccovillo, Barbara De Palma, Erika Lavermicocca, Antonella Radicci. Testimonianze vere, frutto di interviste con le protagoniste del dolore.

La voce e la chitarra di Tonino Errico accompagnano tutto il percorso.

Per uno spettacolo che fa della multimedialità espressiva la sua cifra narrativa.

Drammaturgia: Alfredo Vasco e Mara Venuto



Per il programma completo del Teatro Barium è possibile cliccare su questo link: www.mtbproduzioni.com/teatrobarium