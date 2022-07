“Dall’Ucraina all’Italia. Immagini e testimonianze di guerra, accoglienza e speranza”, la mostra al Centro polifunzionale Studenti di Uniba

L’assessorato al Welfare del Comune di Bari, in rete con Refugees Welcome Italia (sede di Bari) e in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro per l’Apprendimento Permanente - Cap di Uniba organizza per mercoledì 20 luglio, alle ore 16, nella sala Leogrande del Centro Polifunzionale Studenti (ex Palazzo delle Poste, in piazza Cesare Battisti), un incontro pubblico di testimonianze e immagini di guerra, accoglienza e speranza.

Attraverso una mostra fotografica di immagini autentiche e inedite accompagnata dalla proiezione di un video racconto di viaggio, l'obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere quanto sta accadendo in Ucraina e di seguire gli spostamenti di alcune famiglie in fuga dalla guerra fino a Bari.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del rettore Stefano Bronzini; a seguire previsti gli interventi dell’assessora al Welfare Francesca Bottalico, della direttrice di Refugees Welcome Italia Fabiana Musicco, del fotografo Oleksii Dmytrashkivs?yi (in collegamento video dall’Ucraina), della presidente del Cap Uniba Fausta Scardigno e di Yulia Chyzhevska, autrice del video racconto “Dall’Ucraina all’Italia”.

Sarà inoltre l’occasione per conoscere alcune esperienze di accoglienza attualmente in corso a Bari e in provincia coordinate e supportate dall’assessorato comunale al Welfare e da Refugees Welcome Italia nell’ambito del progetto “Famiglie senza confini” e attraverso l’Albo Famiglie Accoglienti per l’emergenza Ucraina.

All’inaugurazione della mostra, che sarà aperta al pubblico dal 21 al 30 luglio, dalle ore 9 alle 19, saranno presenti le famiglie accoglienti che ospitano i rifugiati ucraini.