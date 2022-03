MOSTRA TEMPORANEA - INAUGURAZIONE CON CENA EVENTO

8 MARZO – 10 APRILE 2022

PALAZZO SETTANNI – MUDIAS

RUTIGLIANO



L’8 marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale che celebra la Donna, Palazzo Settanni e il MuDiAS divengono scrigno prezioso per un’inedita esposizione di gioielli che hanno dapprima adornato la mise delle donne rutiglianesi e, in seguito, le immagini sacre di Madonne e Santi.



“Dalla Donna alla Madonna. I gioielli di Rutigliano tra culto e devozione” è il titolo della suggestiva mostra temporanea, promossa in collaborazione con gli enti ecclesiastici locali, che ha come intento quello di far conoscere l’usanza di offrire in dono i preziosi monili alla divinità, per richiesta di grazia o per grazia ricevuta e, ancor di più, di riscoprire il gioiello come una vera e propria opera d’arte.

I gioielli votivi, o ex voto, esposti nel museo ci raccontano il contesto culturale cronologicamente collocabile tra il Settecento e la prima metà del Novecento, testimoniando i mutamenti avvenuti nella società del XIX e del XX secolo.



Ad arricchire il progetto espositivo sarà l'imperdibile inaugurazione con incontro culturale e cena.

Martedì 8 marzo 2022

Interverranno:

- Giovanni Boraccesi, Responsabile Museo Didattico di Arte e Storia Sacra – MuDiAS, in:

“I luoghi della devozione a Rutigliano”

- Rita Mavelli, Storica dell’arte – Centro Studi Giovanni Previtali in:

“Dall’ornamento prezioso al dono votivo”



Al termine dell’incontro, grazie alla felice collaborazione di Tortellino d’Oro – Gastronomia Dolce e Salata e della Cantina Torrevento, allieteremo i palati di tutti gli ospiti con una gustosa cena a tema.



Accoglienza: ore 19.15

Ticket: € 18,00 (comprensivi di incontro culturale, visita alla mostra e cena)

La prenotazione alla cena evento è obbligatoria entro il 6 marzo, chiamando il numero 080 4761848, oppure scrivendo a museopalazzosettanni@gmail.com.



Come da normativa vigente, l’accesso al Palazzo sarà consentito esibendo il super green pass e indossando mascherina Ffp2.



La mostra temporanea “Dalla donna alla Madonna. I gioielli di Rutigliano tra culto e devozione” resterà aperta al pubblico fino a domenica 10 aprile 2022 nei seguenti orari:

Giovedì 17:30-20:30

Venerdì 10.30 - 12.30

Sabato 17.30 - 20.30

Domenica 10.30 - 12.30

È possibile visitare l’esposizione in altri giorni della settimana previa prenotazione.



Ticket di ingresso: 3,00 € (comprensivi di passeggiata nel Museo e visita guidata alla Sala dei Gioielli)



Partner ufficiali del progetto:

- Chiesa Santa Maria della Colonna e San Nicola di Bari

- Rettoria di S. Anna



- Convento delle Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia