Dallo sport agli spettacoli: tutti gli appuntamenti di Expolevante

Dal raduno delle auto d'epoca allo sport, dallo spazio dedicato ai pet al vintage market, fino al luna park e agli spettacoli serali. Tanti gli appuntamenti in programma oggi a Expolevante, per l'ultimo giorno della manifestazione in corso in Fiera. Di seguito il programma.



ASI (Automotoclub Storico Italiano)

10.00 - 13.00 esibizione di abilità con auto storiche – Piazzale 71

10.00 – 15.00 raduno auto d'epoca - piazzale antistante ingresso Agricoltura

10.00 -15.00 Mini Gran Premio per bambini su auto a pedali. Iniziativa benefica organizzata da Old Cars Club, ASI Solidale e Unicef Italia.

Expo Sport Village - piazzale antistante ingresso Orientale Fiera del Levante (area 85/89)

10.00 Corso di fitness SEMPRESI (CALCIO)

10.00 Mischia fun TIGRY RUGBY

10.00 Torneo Misto KENDRO PADEL

10.00 torno BASKET Aquilotti

11.00 Sport Lab: NUTRIZIONE NELLO SPORT by TRIVIANUM VOLLEY (TALK)

11.00 ENJOY primici calci 2015 LEVANTE AZZURRO (CALCIO)

13.00 “Sport per tutti” in campo con Wansport (TUTTE LE DISCIPILINE SPORT. DI EXPO SPORT VILLAGE)

13.00 Test racchette KENDRO PADEL

14.00 Touche per tutti TIGRI RUGBY

15.00 Giochi ovali TIGRI RUGBY

15.00 TROFEO CONI (CALCIO)

16.00 Torneo maschile KENDRO PADEL

16.00 Torneo misto KENDRO PADEL

19.00 EXPO LEVANTE SPORT AWARD (TALK)

Bike e Mobilità sostenibile - Nuovo Padiglione

10.00-12.00/17.00-19.00-Asd Bicinpuglia - gincana UISP BiCiMaNia per ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni

Area Eleven

11.30-16.30 – illustrazione dei vari sistemi e prodotti:

- Velostazioni Intelligenti e automatizzate

- Sistemi di Bike Sharing

- Sistemi di Car Sharing (by Pikyrent case study Bari)

- Sistemi di Ricarica induttiva per Taxi e Buses

- Sistemi di Monitoraggio del traffico, videosorveglianza, Analisi veicolare e pedonale per le Smart City

- Axal Power la nuova frontiera delle Wall Box di arredo

- Stazioni di ricarica per mobilità dolce con Pensiline Fotovoltaiche

- Come trasformare una flotta di ebike B2C in un sistema con App per Noleggio automatico

9.00 – FIAB Trani – Cicloescursione da Trani alla Fiera (attività esterna)

10.30 – FIAB Villa Castelli – Yoga per ciclisti (area esterna)

11.30 – FIAB Villa Castelli – Un viaggio in bicicletta Fast&Light (sala riunione)

12.00 – FIAB Mesagne – Itinerario per bici da cartografia digitale

12.45 – FIAB Lecce – Esplorazione Ciclovia dell'acquedotto Pugliese

15.00 – FIAB Villa Castelli – Yoga per ciclisti (area esterna)

17.00 – FIAB Villa Castelli – Yoga per ciclisti (area esterna)

18.00 – FIAB Lecce – In bicicletta tra Bari, Matera, valle d'itria e mare di Puglia



Levante Pet - padiglione 90

10.15 – 10.45 ricerca in superficie e macerie a cura di LE ORME DI ASKAN

10.45 – 11.15 agility e nosework a cura di ASD MIRABAU

11.15 – 11.30 esperienza N.O.G.E.Z. - NUCLEO OPERATIVO GUARDIE ECO ZOOFILE

11.30 – 12.00 dimostrazione a cura del Reparto Cinofilo della GUARDIA DI FINANZA

12.00 – 12.30 mantraling e rally obedience a cura di FLOKY-PROFESSIONAL DOG TRAINING

12.30 – 13.15 dimostrazioni di tecniche di salvataggio a cura delle Unità Cinofile della SICS – SCUOLA ITALIANA CANI SALVATAGGIO

13.15 – 14.00 BATTESIMO DELL’ACQUA a cura e presso la piscina della SICS – SCUOLA ITALIANA CANI SALVATAGGIO

16.00 – 16,30 dimostrazione a cura del Reparto Cinofilo della GUARDIA DI FINANZA

16.30 – 17.00 ricerca in superficie e macerie a cura di LE ORME DI ASKAN

17.00 – 17.30 agility e nosework a cura di ASD MIRABAU

17.30 – 18.00 agility e talent show a cura di K1 DOG di Nicola Ratti

18.00 – 18.15 esperienza N.O.G.E.Z - NUCLEO OPERATIVO GUARDIE ECO ZOOFILE

18,15 – 18,45 mantraling e rally obedience a cura di FLOKY- PROFESSIONAL DOG TRAINING

18.45 – 19.00 dimostrazioni di tecniche di salvataggio a cura delle Unità Cinofile della SICS – SCUOLA ITALIANA CANI SALVATAGGIO

19.00 – 20.00 BATTESIMO DELL’ACQUA a cura e presso la piscina della SICS – SCUOLA ITALIANA CANI SALVATAGGIO



Vintage Market - padiglione 19

11.00 e 16.00 - Laboratori Pompea e Francesca

11.00-18.00 - Shooting fotografico ‘Uno Sguardo nell'Anima dei Nostri Fedeli Amici a 4 zampe’

12.00-15.00 - Live Band Swing 31

12.30, 17.30 e 19.00 - Room to Play

14.00 – 16.00 - Semifinali Concorso Miss Vintage 2024

17.00 - Area Talk-Show - l’Academy Art Fashion Dream presenta alcuni stilisti ed esperti di immagine con tavola rotonda dedicate al mondo della moda vintage e dell’ecosostenibilità

17.00-18.30 - Hops Bari con Beppe Rubino DJ

18.30-21.00 – Misspia

18.30-20.30 - Finale Concorso Miss Vintage 2024 con premiazione

Esibizioni bike trial - piazzale antistante ingresso Agricoltura

Staff Trial-Tim - demo alle ore 10.00; 11.00; 15.00; 16.00; 18.00 e Show alle ore 12.00; 17.00

Esibizioni di motocross freestyle – Area 71

12.00 – 16.00 – 18.30 - Piloti in sella a moto da cross lanciate nel vuoto ad altezze proibitive, esecuzioni di acrobazie e tricks mozzafiato

10.00 – 14.00 – 17.00 - Attività didattica “PRIMI PASSI”: Ciccio White, il coach più famoso del web, darà lezioni di motocross con simulatore e moto da cross a disposizioni di tutti coloro che vorranno provare l’emozione di salire in sella e guidare una moto

Levante For Expo - padiglione 94

Gioco Libero di Giochi da tavolo con la partecipazione delle associazioni della Puglia e della Basilicata

13.00 - Apulian Force Knights - Parata cosplay di Star Wars

Pokémon Millennium

10.00 – 15.00 - Freeplay Nintendo Switch

10.00 – 18.00 - PlayLab Pokémon GCC e Workshop

10.00 – 15.00 Iscrizioni ai tornei gratuiti

15.15 – 18.00 Svolgimento tornei: Super Smash Bros. Ultimate

18.00 PokéQuiz

19.00 Chiusura e premiazioni

Tipico Village (piazzale antistante padiglione Nuovo)

11.00-13.00-merenda e focaccia

15.30-16.30-pausa caffè Saicaf

17.30-19.00-sfilata moda

19.00-20.30-finale Campionato spaghetti all’assassina: 4 ristoranti finalisti si contenderanno il titolo di “Migliore Assassina”



Spettacoli ed esibizioni musicali - ingresso Orientale Fiera del Levante



21.30- collettivo musicale SLF Group (Lele Blade, Young Snapp, Vale Lambo, MV Killa con musiche di Nico Beatz) e il dj Ale Basciano.