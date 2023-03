Damiano Azzizia: l'uomo porta la casa, la donna il mobilio

Secondo appuntamento espositivo presso lo Spazio MICROBA, che ospita la mostra personale di Damiano Azzizia, intitolata L’uomo porta la casa, la donna il mobilio e a cura di Nicola Zito, che verrà inaugurata sabato 1 aprile, alle ore 18,30.

Focus centrale degli eventi di quest’anno – che MICROBA organizza con l’Associazione culturale Achrome – si lega ai concetti di “spazio” e di “campitura”. Il progetto, coordinato da Riccardo Pavone e Marialuisa Sorrentino con Nicola Zito, vedrà il coinvolgimento di artisti, curatori e critici, invitati di volta in volta a presentare progetti site specific incentrati sull’approfondimento di queste tematiche; a partire dalle quali, Azzizia propone una progettualità che si struttura nell’esposizione di una serie di dipinti inediti, che vanno a costituire una narrazione basata sulla peculiare attitudine artistica del pittore.

La mostra di Damiano Azzizia sarà visitabile fino al prossimo 22 aprile 2023, dal martedì al sabato, dalle ore 17,00 alle ore 20,00.



MICROBA si pone lontano dal canonico concetto di galleria d’arte e, anche in questo nuovo ciclo di eventi, rinnova la propria aspirazione di spazio laboratoriale e sperimentale. Attraverso le opere e le esperienze di artisti giovani ma già di respiro nazionale e internazionale, il centro barese persegue la propria missione nel territorio e intende introdurre stimoli di riflessione nel contesto culturale circostante.



L’Associazione culturale Achrome è un collettivo che opera nel campo dell'Arte Contemporanea, muovendosi tra molteplici ambiti, dalla didattica alla ricerca, dall'organizzazione di eventi espositivi alla formazione professionale. Intessendo rapporti con il territorio, Achrome si propone di favorire un rinnovato e più proficuo dialogo tra la città e le dinamiche dei linguaggi artistici contemporanei.



Damiano Azzizia (Martina Franca, TA, 1993) vive attualmente in Basilicata. Ha iniziato la sua formazione artistica nel 2014 iscrivendosi all’Accademia di Belle Arti di Bari. Dopo uno stage Erasmus nel 2019in Romania, a Cluj-Napoca, torna a Bari e l’anno successivo si laurea con un MFA in Pittura. I suoi dipinti evocano essenzialità e atemporalità; la sua tecnica è il risultato di un attento studio dello spazio circostante, soprattutto quello domestico e degli oggetti/soggetti che lo abitano, mentre la sua ricerca della semplicità lo porta a scegliere un materiale povero come il cartone come supporto per i suoi quadri, dando ulteriore delicatezza al suo lavoro. Tra gli eventi espositivi a cui ha preso parte si segnalano la personale Polvere, presso Casa Vuota (Roma, 2019), a cura di Francesco Paolo Del Re e Sabino De Nichilo, e Papermade – V Biennale Internazionale di opere di carta, Museo Civico Palazzo Fogazzaro (Schio, VI, 2021), a cura di Valera Bertesina. Vincitore del Premio Nocivelli nella categoria Pittura (Brescia, 2017), è stato finalista al Premio del Disegno, presso la Civica Galleria Filippo Scroppo (Torre Pellice, TO, 2021), manifestazione a cura di Luca Motto e Francesco Poli.