Daniele Silvestri in concerto a Corato per la Festa di San Cataldo

Martedì 22 agosto alle ore 21:30 Corato sarà tappa estiva del tour di Daniele Silvestri, “Estate X”, prodotto da OTR Live.

L'evento è organizzato dal Comune di Corato, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, una sinergia che si rinnova, dopo il successo della Stagione Teatrale.

Silvestri si esibisce in Piazza Cesare Battisti (ingresso libero) come ospite speciale del consueto appuntamento con il concerto fuori programma della Festa del Santo Patrono San Cataldo.

Daniele Silvestri, in tour dallo scorso luglio con il nuovo lavoro "Disco X", uscito lo scorso giugno ha toccato i più importanti festival della penisola ed è accompagnato da un'ottima ed eclettica band composta da elementi storici come Gianluca Misiti ( tastiere e sintetizzatori) , Piero Monterisi (batteria), José Ramon Caraballo (percussioni, tromba, cori) insieme a Gabriele Lazzarotti (basso), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto, tromba e backingvocals), Duilio Galioto (tastiere, cori). In quasi due ore di concerto ripercorre la sua quasi trentennale carriera con un concerto corposo e travolgente.

L’evento in piazza è completamente gratuito