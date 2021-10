Al Teatro Abeliano il 2° ciclo di performance-studio con 'Il teatrante allo stato solido'

I SOLISTI 2° ciclo di performance/studio Ideata e coordinata da Vito Signorile per l'ActorStudio del Teatro Abeliano

Un progetto di spettacoli/lezioni da parte di affermati Attori/trici della scena contemporanea italiana indirizzato a tutti coloro che interpretano il teatro come 'spazio vitale'.

Il 14 ottobre ore 21.00

DANILO GIUVA in

"TEATRANTE ALLO STATO SOLIDO"

Classe 1978, una laurea in chimica con 110 e lode, professione teatrante. Da anni mi sento fare sempre la stessa domanda: ma che c’entra la chimica col teatro? Approfitterò di questo incontro per rispondere a questa domanda una volta per tutte, lo farò attraverso le mie parole, quelle di Richard Bach, di Annibale Ruccello e di William Shakespeare. Risponderò dal vivo, in carne e ossa, allo stato solido.

Biglietto singolo 10 euro, abbonamento 9 spettacoli 60 euro.

Acquisto alla Biglietteria del Teatro Abeliano oppure on-line su Vivaticket

INFO botteghino@teatroabeliano.com - tel. 080.5427678

Gli ambienti sono predisposti in sicurezza secondo le norme vigenti, non resta che

venire a teatro (naturalmente muniti di mascherina personale e della necessaria certificazione verde)

