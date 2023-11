DANILO REA trio

in…RESET TRIO

Danilo REA – pianoforte

Massimo MORICONI – contrabbasso

Ellade BANDINI – batteria



Danilo Rea, Massimo Moriconi ed Ellade Bandini sono jazzisti nell’anima ma capaci di improvvisare sull’onda dell’emozione su ogni genere musicale, mettendo insieme perizia, tecnica da brivido ed armonia. La loro intesa nasce dalla collaborazione con Mina, con la quale hanno inciso album ormai storici. Oggi l’eclettico trio si consolida attraverso questo nuovo progetto che si ispira all’affiatamento delle esperienze vissute nel fare musica insieme e allo stesso amore di intendere la musica: dalla

canzone italiana allo standard americano.

Un’alchimia tra i tre amici musicisti che, improvvisando, si perdono e si ritrovano, in un continuo ed inaspettato gioco di celebri melodie. Esuberanze creative si fondono in ritmi e motivi che rievocano, come in un viaggio, la grande storia della musica italiana.



Danilo REA nasce a Vicenza il 9 agosto 1957, ma si trasferirà poco dopo a Roma con tutta la famiglia. La passione per la musica diventa studio al Conservatorio di Santa Cecilia, dove si diploma in pianoforte con il massimo dei voti e dove insegna con la cattedra di jazz fino al 2017. Studi classici, rock e pop influenzano la sua formazione e convergono attraverso il jazz, la sua vera passione, in uno stile inconfondibile ed unico composto di due ingredienti fondamentali: melodia e improvvisazione.

Appena maggiorenne esordisce con lo storico Trio di Roma con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto; parallelamente accompagna, come pianista, i piu? importanti cantautori italiani da Mina a Gino Paoli, ed intanto collabora con Baglioni, P. Daniele, Modugno, Mannoia, Cocciante, R. Zero, Morandi e Celentano. Il suo talento lo porta ben presto ad affermarsi anche sulla scena internazionale e a suonare al fianco dei piu? grandi nomi del jazz come Chet Baker, Lee Konitz, Steve Grossman, Gato Barbieri, Aldo Romano, Luis Bacalov ed altri ancora.

I suoi concerti di piano solo, con le sue improvvisazioni che spaziano su qualsiasi repertorio, conquistano le platee di tutto il mondo. Oltre a essere il primo jazzista ad avere un concerto di piano solo alla sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica (nel 2003), nel 2006 e? protagonista di un memorabile concerto al Guggenheim Museum di New York. Il 3 novembre 2016 gli viene consegnato il prestigioso Premio Vittorio De Sica per la Musica, un riconoscimento che viene conferito a personalita? di rilievo nel campo del cinema, delle arti, della cultura, delle scienze e della societa?. Nell’aprile del 2018 viene pubblicata da Rai Eri la sua biografia, dal titolo “Il Jazzista Imperfetto”, scritta da Danilo Rea insieme a Marco Videtta.



Massimo MORICONI Nato a Roma nel 1955 inizia a suonare il basso all’età di 13 anni. Dopo studi classici presso il Conservatorio ”L. Refice” di Frosinone inizia un’intensa attività di sideman in prestigiose formazioni italiane e internazionali. Dalle prime esperienze con i pionieri del jazz italiano come M. Rosa, R. Mussolini, Trovajoli, Arigliano, Luttazzi, la carriera di Moriconi arriva a collaborazioni indimenticabili, in tournée e dischi, con nomi del calibro di Enrico Pieranunzi, Franco D’Andrea, Tullio de Piscopo, Paolo Fresu, Enrico Rava, Danilo Rea, G. Coscia e altri.

Si sono avvalsi poi della sua collaborazione, in concerti e dischi, jazzisti stranieri come Lee Konitz, Don Moye, Mike Melillo, Billy Cobham, Tooth Thielemans, Barney Kessell e molti altri.

Le sue doti di eclettismo lo rendono particolarmente richiesto anche nel mondo della musica leggera: registra per R. Casale, Fiordaliso, Scialpi, Fred Bongusto, F. Califano, Johnnie Holiday, F. Mannoia, Mietta, Audio 2, Steven Slaschk, C. De Sica. Tra le collaborazioni più durature spiccano quella con Mina e con Fabio Concato. Nel ‘96 vince il referendum della rivista “Chitarre” come miglior bassista Jazz-fusion.



Ellade BANDINI Nato a Ferrara nel 1946, è una leggenda vivente del batterismo in Italia. Ha suonato in circa 600 dischi di musica italiana e vanta collaborazioni con mostri sacri della musica come Guccini, De Andrè, Mina e Celentano. La sua carriera vera e propria comincia a 17 anni circa quando inizia a suonare nelle orchestre delle sale da ballo e nei locali della zona, un’esperienza che sarà molto importante per la sua formazione, dove ha modo di sviluppare soprattutto il tenere il tempo giusto per ogni stile di musica. Le sue numerosissime collaborazioni lo hanno fatto diventare un batterista molto versatile, in grado di cambiare anche l’approccio ed il tocco dello strumento in base al genere che deve suonare. Ellade ha suonato con: Venditti, Lauzi, Concato, Bennato, Vecchioni, Ferradini, Branduardi, Ron, Zucchero, P. Conte, De Andrè e con la grande Mina. È proprio durante le produzioni musicali con Mina che collabora a fianco di grandi musicisti del pop e jazz, come gli amatissimi Danilo Rea (pianoforte) e Massimo Moriconi (contrabbasso). Un trio di amici, ancor più che rispettati professionisti, che ci regalano emozioni grazie la loro passione ed interazione nell’improvvisazione.



Programma



Parole parole – Mina

Ancora – Eduardo De Crescenzo

Your song – Elton John

La donna riccia – Domenico Modugno

Grande, grande, grande – Mina

Medley Battisti: Io e te da soli, Amor mio – Mina/Battisti

Io vivrò senza te – Battisti

Le mille bolle blu – Mina

Se telefonando – Mina

Fortissimo – Mina / Rita Pavone

Le tue mani – Mina

Non credere – Mina

E se domani – Mina

Se stasera sono qui – Mina / Luigi Tenco

A little peace in C for you – Michel Petrucciani

Marinella e Bocca di Rosa – Fabrizio De André

Truble – Coldplay

In my place – Coldplay



No surprises – Radiohead