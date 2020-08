"Dannati jazzisti" in tour a Terlizzi

"Dannati Jazzisti" è un progetto culturale scritto e diretto da Emma Ceglie finalizzato alla divulgazione del linguaggio del jazz.



Il format, in versione spin off, diventa uno slim festival e porta in scena a Terlizzi (Ba) le stelle della ribalta jazzistica internazionale.



L’evento è promosso da Villa Eranthe, elegante struttura ricettiva del nord barese i cui imprenditori (Gaetano e Concetta Chiapparino), hanno deciso di trasformarla per l'occasione in un jazz club "a cielo aperto", con il preciso intento di contribuire a sostenere il genere in questione.



Fabrizio Bosso, Javier Girotto ed altri affermati artisti saranno infatti i protagonisti di una particolare rassegna-spettacolo che li vedrà esibirsi all'interno di una "suggestione infernale".



Nell’anno che precede il settimo centenario dalla morte del Sommo Poeta, l’autrice del progetto immagina un decimo girone popolato da virtuosi del jazz.



Una visione ispirata dai “deliranti assoli” di cui i jazzisti sono straordinariamente capaci ma anche dalla difficile quotidianità vissuta dal mondo dell’arte nella fase clou della pandemia.



Ad incorniciare i tre appuntamenti in cartellone ci saranno le anteprime concerto con ospiti del mondo della cultura.



Si parte sabato 22 Agosto con Javier Girotto, Vince Abbracciante e Giuseppe Bassi in "The meaning of the Music";



Mercoledì 02 Settembre, invece, sarà la volta di Fabrizio Bosso con “Organ Trio“: Guido Di Leone, Bruno Montrone e Mimmo Campanale.



Venerdì 11 Settembre si chiude il sipario con Vito Liturri Trio: Vito Liturri, Marco Boccia e Lello Patruno

La serata avrà inizio con un’anteprima concerto dedicata alla presentazione del volume “Puglia, le età del Jazz” di cui autore Ugo Sbisà , giornalista e vice caposervizio della redazione Cultura e Spettacoli della Gazzetta del Mezzogiorno e docente di storia della musica presso il Conservatorio N.Piccinni di Bari.



Un evento culturale spesso si traduce in volano per il territorio che lo ospita.



Pertanto, Unpli Puglia e

Pro Loco Unpli Terlizzi sostengono in partnership l’evento promosso da Villa Eranthe, mettendo a disposizione guide esperte riconosciute dalla Regione Puglia.



Si darà così la possibilità a chi arriva da più lontano di conoscere la città di Terlizzi e le sue bellezze nonché di soggiornare nei B&B convenzionati.



Tra i media partner dell’evento, oltre alla Genesis Mobile, vi è il marchio di Capitani Coraggiosi Radio, associazione onlus che si occupa di diffondere, senza scopo di lucro, le iniziative musicali in grado di valorizzare il patrimonio artistico locale.



Dunque, un festival che si rivolge ai jazzofili ma anche a chi desidera cogliere occasione per visitare la “Sanremo delle Puglie” godendo di uno spettacolo che sublima il talento di grandi artisti del jazz in un’atmosfera da “cameo dantesco” versione 2.0.



Descrizione 1^appuntamento in cartellone (sabato 22 Agosto)



Ad animare la prima serata del festival "Dannati Jazzisti"

sarà il sassofonista JAVIER GIROTTO, in trio con il fisarmonicista VINCE ABBRACCIANTE e il contrabbassista GIUSEPPE BASSI.



I tre talentuosi musicisti, noti al pubblico internazionale, saranno i protagonisti di un inedito e palpitante live project intitolato "The meaning of Music".



Di sicuro non capita tutti i giorni di ascoltare tre artisti cosi fortemente rappresentativi del nostro Paese nel mondo.



Tre eccellenze che vivono la musica in modo talmente totalizzante da annullare i confini fra generi, dando così immediata cifra della loro "prestanza artistica".



Ciascuno è emblema dello strumento che indossa e allo stesso tempo è strumento a servizio della musica.



Certamente sapranno generosamente donare virtuosismi che raccontano di storie meravigliose, importanti e uniche.



Musica che sgorga pura, vera, incontaminata, senza remore, assoluta, viva.



A stupire il pubblico sarà l'indiscussa bravura e capacità tecnica del trio ma soprattutto l'abilita di creare un legame inscindibile con chi vorrà abbandonarsi emozionalmente alla loro performance.



Girotto, Abbracciante e Bassi non possiedono ma sono posseduti dalla musica e le voci dei loro singoli strumenti si fondono diventando amore puro.



Project & Art Direction

"Dannati Jazzisti :

Emma Ceglie



Marketing & Advertising:

Antonio Pisani



Partnership

Unpli Puglia

Pro Loco UNPLI Terlizzi



Media partners:

Capitani Coraggiosi

Genesis Mobile



-FORMULA SERATA-

€15,00: concerto+calice di vino o analcolico.

€25,00: concerto+apetizer+calice di vino o flûte di prosecco

€40,00: concerto+cena 3 portate

(apetizer-antipasto-primo).



Villa Erante - Contrada Parco, 20 -Terlizzi (Ba)



Info e prenotazioni:

-3533822912

-3701245456

-3491559009

info@villaeranthe.com