Dannati Jazzisti a Terlizzi

"Dannati Jazzisti" è un progetto culturale scritto e diretto da Emma Ceglie finalizzato alla divulgazione del linguaggio del jazz Il format, in versione spin off, diventa uno slim festival e porta in scena a Terlizzi (Ba) le stelle della ribalta jazzistica internazionale. L’evento è promosso da Villa Eranthe, elegante struttura ricettiva del nord barese trasformatasi per l’occasione, in un jazz club a cielo aperto con l'intento di contribuire attivamente a sostenere il genere in questione. Talentuosi artisti animeranno una particolare rassegna-spettacolo che li vedrà esibirsi all'interno di una "suggestione infernale". Nell’anno che precede il settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri, l’autrice del progetto immagina un decimo girone popolato da virtuosi del jazz. Una visione ispirata dai "deliranti assoli” di cui i jazzisti sono straordinariamente capaci ma anche dalla difficile quotidianità vissuta dal mondo dell’arte nella fase clou della pandemia. Dunque, sarà una serata imperdibile non solo per i jazzofili ma anche per chi vuole godere di uno spettacolo che sublima il talento di grandi artisti del jazz all’interno di un “cameo dantesco” versione 2.0.