Al Teatro Casa di Pulcinella doppio appuntamento con Dante e Caravaggio, tra musica, arte, poesia, musica e teatro

Paolo e Francesca

tra arte poesia e musica

28 ottobre 2021 - ore 18.00



Bari, Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a



La storia d’amore di Paolo e Francesca dal canto della Divina Commedia, raccontata da Caronte in compagnia di pupazzi, marionette e musicisti che partecipano attivamente alla rappresentazione. Una storia avvincente rivolta ad un pubblico eterogeneo di bambini e adulti senza limiti d’età.



Compagnia teatrale “Granteatrino”

Anna Chiara Castellano Visaggi burattinaia

Giacomo Dimase attore

Natale Panaro burattini

Anna Chiara Castellano Visaggi scene

Giuseppe Labadessa sound engineering

Paolo Comentale regia



Studenti

Andrea Cataldo liuto medioevale

Alessio Arbore spinetta



Collaborazione delle classi

Diego Cantalupi liuto

Davide Pozzi Tastiere storiche

Nicola Scardicchio relatore



INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: botteghino@ casadipulcinella.it o al numero 0805344660

Accesso previa esibizione di Green Pass









RISONANZE DEL LEVANTE 2021 - IX EDIZIONE



Caravaggio

un artista irrequieto



29 ottobre 2021 ore 18:00



Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a

Bari



Un celeberrimo critico d'arte - durante una altrettanto nota trasmissione televisiva, in compagnia della mamma del Melisi detto Caravaggio (1571-1610) e con l'aiuto di una compagnia di musicisti presenti in sala - rievoca la vita del famoso pittore nell'anno del suo anniversario. La rappresentazione, non priva di non-sense ed equivoci, è rivolta ad un pubblico eterogeneo di ragazzi dai nove agli …anta anni, compresi i nostri nonni di adozione.



Produzione

Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e Granteatrino Casa di Pulcinella



Compagnia teatrale “Granteatrino”

Anna Chiara Castellano Visaggi burattinaia

Giacomo Dimase attore

Natale Panaro burattini

Anna Chiara Castellano Visaggi scene

Giuseppe Labadessa sound engineering

Paolo Comentale regia



Studenti

Fabio Armenise tiorba

Stefano Stabile chitarra barocca



Collaborazione della classe

Diego Cantalupi liuto

Nicola Scardicchio relatore



Musiche

Castaldi, Kapsberger, Sanz

INGRESSO LIBERO E GRATUITO





botteghino@ casadipulcinella.it o al numero 0805344660Accesso previa esibizione di Green Pass

