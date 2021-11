Dante Marmone in scena all'Abeliano con lo spettacolo 'Le sventure di Geppetto'

Il 4 novembre alle ore 21.00 presso il Nuovo Teatro Abeliano Dante Marmone in scena con 'LE SVENTURE DI GEPPETTO'

“LE SVENTURE DI GEPPETTO”…perché le avventure di Pinocchio divennero…

Secondo Dante Marmone, nell’opera di Collodi il vero eroe non è Pinocchio ma Geppetto, un vecchio falegname avvolto nel manto della sua solitudine, la cui vita è vissuta più nella sua stessa testa che nella realtà di tutti i giorni. Geppetto è padre di un burattino, Pinocchio, da lui stesso costruito, che stranamente parla e si muove come un bambino vero. Pinocchio, bambino confuso ed impreparato alla vita strapperà Geppetto dalle certezze della sua vita immobile e apatica, per trascinarlo in un mondo surreale, fatto di avventure improbabili nella realtà, possibili solo in una visione fantastica della vita. Ma sarà tutto vero, non sarà la sua solitudine, il vivere in un mondo tutto suo a fargli credere in ciò che non esiste?

Di questo si discuterà con il pubblico, del ruolo che ha la fantasia nella nostra vita. Un gioco per analizzare, attraverso l’opera di Collodi, cosa ci porta a fantasticare, a giocare con la nostra mente, costruendo mondi fantastici capace di farci sognare e farci credere in cose che non esistono e che vorremmo fossero vere.

