“Dalla Grave a riveder la luce”, nelle Grotte di Castellana lo spettacolo di Hell in the Cave in occasione del Dantedì 2021

“Dalla Grave a riveder la luce”: è questo il titolo dell’iniziativa targata Hell in the Cave, che si svolgerà in occasione del Dantedì 2021, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Appuntamento giovedì 25 marzo online, quando sui canali social ufficiali della rappresentazione dell’Inferno di Dante ambientata nelle Grotte di Castellana (Ba) si completerà il percorso di narrazione, iniziato il 22 febbraio, sui personaggi dello spettacolo.

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00, un’intera giornata sarà dedicata a Dante e allo spettacolo sensoriale che nasce da una suggestione e da un grande amore per la sua opera, in cui saranno mostrati spezzoni, anche inediti, e si scenderà nelle viscere della terra per conoscerete Minosse, Ulisse, Beatrice e gli altri personaggi che fanno vivere l’Inferno dantesco nelle Grotte di Castellana, per poi tornare alla luce con una panoramica emozionante che dalla Grave riporterà in superficie. Tutti i video saranno trasmessi in prima visione sulla pagina Facebook di Hell in the Cave e sul profilo Instagram.

L’evento online è inserito nelle iniziative patrocinate dal Comitato per le celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri ed è realizzato da Grotte di Castellana e Aleph Theatre con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte.

