A Ruvo di Puglia appuntamento con la "La Grande Danza a km 0"

"La Grande Danza a km 0" è il titolo-provocazione scelto dalla direzione artistica del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia per una mini-rassegna che intende accendere i riflettori sulla scena della danza contemporanea pugliese.

In una stessa serata, tre importanti realtà artistiche del territorio - tutte rinomate ben oltre i confini nazionali – porteranno sullo stesso palcoscenico alcune delle loro produzioni più note.

Giovedì 16 dicembre, a partire dallo ore 20.30, si alterneranno infatti negli spazi scenici del Nuovo Teatro le compagnie Equilibrio Dinamico con lo spettacolo "Simple Love", Menhir con "Where" e Eleina D con "Humans".

Simple Love, produzione della compagnia Equilibrio Dinamico, è un racconto sull’amore perduto in cui gesti e corpi sostituiscono la parola; un quadro nudo di sentimenti ed emozioni, un vortice, una sfida di equilibri e compromessi da trovare, visivamente con il corpo, concettualmente con il cuore e con la mente. L’onestà fa da sfondo a un lavoro che innesca momenti di silenzi, tensioni, sguardi e ricordi.

Coreografie di Roberta Ferrara, luci di Roberto Colabufo, consulenza musicale di Vito Causarano.

Where, è un progetto della Compagnia Menhir che tiene insieme coesione, creazione, ricerca e innovazione. Il lavoro si inserisce in un processo di rigenerazione della pratica artistica nell’ambito coreografico. Uno “spettacolo” sempre nuovo che si costruisce di volta in volta con l’incontro con luoghi, le comunità, le esperienze e le culture, in una dimensione di festa partecipata, fuori dai canoni performativi, oltre il confine fra spazio scenico e platea. L’obiettivo non è la produzione di un’opera coreografica, ma piuttosto scavare nella memoria dei gesti per recuperare creatività e capacità a stare insieme.

Di Giulio De Leo in collaborazione con Gabriella Catalano, Claudia Gesmundo ed Eria Guastamacchia.

Humans è uno spettacolo della Compagnia Eleina D.

Attraverso la potenza della danza aerea i personaggi cominciano a definirsi e ad acquisire identità, i caratteri si delineano, attraverso un gesto leggero, a tratti ironico, i costumi si colorano e prendono la personalità di chi li indossa, la musica cambia, si fa ritmata, coinvolgente e segue, la crescita e la maturità dei performer-personaggi. In questo stadio in cui i protagonisti indagano l’amore, la solitudine, i riti, il contesto diventa urbano, il gesto si fa maturo e i caratteri dei personaggi sono pronti per iniziare a vivere.

Con Claudia Cavalli, Marco Curci, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Antonella Piazzolla, Roberto Vitelli, ideazione, regia e coreografie Vito Leone Cassano, direttore tecnico Michelangelo Volpe.

Il Nuovo Teatro Comunale è a Ruvo di Puglia (BA) in viale Pertini.

Ulteriori informazioni al numero di telefono 080 360 3114 o all’indirizzo email info@teatrocomunaleruvo.it Biglietti e prenotazioni sono disponibili al seguente link: bit.ly/3CPYfwo

Tutta la programmazione del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia è consultabile al link bit.ly/3ncX0kA

La programmazione del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia prosegue domenica 19 dicembre con “Uno, nessuno e centomila” da Luigi Pirandello, con Enrico Lo Verso.

Continua intanto fino al 6 gennaio 2022 “La strega rossa”, l’evento espositivo organizzato dall’Associazione “Tra il dire e il fare” e Compagnia “La Luna nel Letto” che riunisce negli spazi del teatro due mostre: una collettiva di grandi firme dell’illustrazione italiana e una photonovel a cura di Mauro Ieva; una doppia mostra che racconta la storia amara dell’inquinamento prodotto dall’industria pesante nella città di Taranto e delle conseguenze che questo ha sulle vite dei bambini della città.