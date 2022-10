Danze aeree e performance visive in Fiera del Levante: Elisa Barucchieri nello spettacolo “Le Belle Storie Non Finiscono Mai”

Appuntamento con la grande danza all’85esima Campionaria generale internazionale. A partire da domani e nei fine settimana, alle 20.45 nel piazzale antistante l’ingresso del Nuovo Padiglione, si esibirà la nota danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri con la sua ResExtensa Dance Company e la collaborazione di Opera Ideazione nello spettacolo Le Belle Storie Non Finiscono Mai creato proprio per questa edizione della Campionaria.

Il titolo infatti richiama il claim di questa nuova edizione per sottolineare il messaggio con cui si è scelto di comunicare questo ritorno. Un messaggio di speranza che non è solo augurio di miglioramento per il futuro, ma anche emozione.

Lo spettacolo sarà arricchito anche da danze aeree e acrobatiche, performance visive ed emozionanti, che con grazia e incanto cattureranno il pubblico per tutta la durata dell’evento. ResExtensa, una tra le pochissime compagnie di danza riconosciute dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nel Mezzogiorno, si esibirà in uno spettacolo con 50 figuranti che si rifarà all’installazione artistica esposta in via Sparano nei giorni precedenti la Campionaria sulla Fiera del Levante tra passato, presente e futuro. Con la regia e i testi di Gianpiero Francese, lo spettacolo è un omaggio alla sua bellezza e ai suoi 85 anni: un racconto che passa di generazione in generazione, sulla lunga e affascinante storia della Fiera citando momenti e protagonisti che l’hanno resa un punto di riferimento fondamentale per il Mezzogiorno d’Italia.