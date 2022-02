Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 29 aprile 2022 alle ore 20.30 Palazzo Pesce apre le porte a “Danzando a quattro mani. Atmosfere e suoni dal mondo” del duo pianistico Renna, formato da Dominga e Marinella Renna.



Un concerto classico in Puglia che, complici i ritmi di danza, porterà alla scoperta di atmosfere, sonorità e colori tipici di luoghi, tradizioni popolari e culture differenti. Un viaggio che partirà dalla Francia di Claude Debussy, con l’elegante “Petite Suite”, e di Camille Saint-Saëns, con la sardonica “Danse Macabre”, lambirà l’allegria e la festosità della Spagna di Manuel De Falla e della sua “Danza spagnola”, raggiungerà poi l’Europa del Nord delle appassionate “Danze Norvegesi” di Edward Grieg, e approderà infine nella inconfondibile Europa dell’Est delle “Danze Slave” di Antonín Dvo?ák e delle “Danze Ungheresi” di Johannes Brahms e nella fredda e sorprendente Russia del “Carillon” e “Tarantella” di Valery Gavrilin.



Timoniere appassionate agli 88 tasti saranno Dominga Renna e Marinella Renna, diplomate con il massimo dei voti al Conservatorio Piccinni di Bari, amiche nella vita e al pianoforte, un percorso in comune all’insegna della passione per la musica, per lo studio e per la ricerca che le ha da tempo condotte alla ideazione di programmi musicali a tema, ed entrambe impegnate da anni nell’insegnamento di strumento, educazione musicale e propedeutica nelle scuole secondarie.