Il cantautore jazz “barisiliano” Dario Skèpisi inaugura la rassegna Joy's Music 22/23

Torna la musica live al Joy's! La rassegna musicale Joy's Music, della stagione 2022/2023, verrà inaugurata il 13 settembre da Dario Skèpisi.

Il primo dei molti appuntamenti previsti dalla rassegna Joy's Music 22/23 verrà ospitato dalla sede estiva del Joy's, il Joy's on the Beach a Torre Quetta, sul lungomare Via Giovanni Di Cagno Abbrescia di Bari, e vedrà protagonista il cantautore jazz “barisiliano” DARIO SKÈPISI!

La rassegna Joy's Music continuerà per tutta la stagione, tra la sede estiva del Joy's a Torre Quetta e quella "invernale" a Madonnella, ospitando nei prossimi giorni i live di artisti da tutto il mondo: dai baresi Gameboy, ai Soul Serenade, direttamente da Bucarest, dal duo americano Black Stax, al francese Vincent Blovet e, sempre dalla Francia, i Les frères Lapoisse. E non finisce qui!

Si inizia martedì 13 settembre, ore 21:30: un’occasione imperdibile per ascoltare, tra gli altri, i brani di “PARADOSSALMENTE” (Label: Papa Musìque/Distribuzione: Believe Digital), il suo nuovo album uscito il 13 maggio del 2021, inserito all’interno della “Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021 - REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro”, disponibile sulle principali piattaforme streaming e in digital download.

È con queste parole che il giornalista Max De Tomassi racconta “PARADOSSALMENTE” nella prefazione inserita sul libretto di questa terza opera da solista dell’artista barese, o barisiliano, come, per l’appunto, ama definirsi lo stesso Skèpisi.

Nato a Bari nel 1962, Dario Skèpisi è uno tra i cantautori e musicisti più originali del panorama della musica Pugliese. Laureato in Scienze Politiche con tesi in Sociologia della Musica, Skèpisi è da sempre affascinato dalla musicalità e dalla fonetica del dialetto barese e della cultura brasiliana. Ha così l’intuizione di unire testi inediti scritti nel dialetto della sua città con le armonie Bossanova e le calde sonorità Carioca. Questa sperimentazione si concretizza prima nell’album “Musicanima” (Helikonia/Egea, 2010) e in seguito in altri progetti nello stesso stile. Dopo aver collaborato con straordinari talenti come Jim Porto, Roberto Bastos, José Ferreira, Gilson Silveira, Sergio Pereira, Fabrizio Bosso, Daniele Scannapieco e Rodolfo Maltese, negli anni viene insignito di diversi premi per la promozione della cooperazione tra Italia e Brasile. Nel 2021 presenta "Paradossalmente".



Ad accompagnare l'artista:

Francesco Schepisi – piano

Poldo Sebastiani – basso

Mimmo Campanale – batteria