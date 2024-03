Dario Vergassola ad Altamura con lo spettacolo “Storie sconcertanti”

Sabato 16 marzo alle ore 21:00 al Teatro Mercadante è in scena Dario Vergassola con lo spettacolo “Storie sconcertanti”.Dario Vergassola festeggia venti anni di carriera come intervistatore comico. Dopo gli esordi con le spassose interviste a calciatori e veline realizzate per Zelig, cercherà un approccio più serioso intervistando gli ospiti del salotto di Serena Dandini ma realizzerà invece esempi magistrali di graffiante satira. Ma poi non ha più smesso di realizzare interviste in TV e dal vivo coinvolgendo scrittori, scienziati, politici, sindacalisti senza farsi mancare brillanti manager o austeri professori.

Con Storie Sconcertanti, Vergassola ripropone parte del suo ricchissimo repertorio di interviste comiche. Ormai neanche gli animali sfuggono alle interviste di Dario Vergassola, che li invita ad esprimersi sul tema della crisi Ecologica e sul rapporto tra uomo e Natura.

Il risultato è uno spettacolo dal ritmo irresistibile, così serrato ed incalzante che si rischia di perdersi in un esilarante sconcerto. Ma saranno proprio le nostre convinzioni a vacillare alla luce della satira intelligente di Dario Vergassola, senza peraltro farci mancare spunti per ironizzare su noi stessi.