David Place in concerto al Joy’s Pub

Sabato 23 dicembre 2023 alle ore 21,00 la rassegna JOY’S LIVE MUSIC, la rassegna di musica dal vivo proposta dal JOY’S PUB di Bari e dedicata a tutta la musica emergente ed indipendente proveniente dall’estero e non solo, ospita DAVID PLACE in concerto.

Lyrics for Pauline è una raccolta di 10 canzoni scritte in un periodo di contemplazione e, come sempre con la scrittura di Place, un notevole autoesame. Con elementi di blues, roots, folk sperimentale, ragtime e avanguardia, questo è un libro di canzoni di testi potenti, alcuni dei quali probabilmente appartengono a un diario privato. La cruda onestà del suo modo di scrivere viene messa a nudo con canzoni come Abandon and Reclaim e No More Cocaine, mentre The Happy Drinker offre anche umorismo e ironia alla storia altrimenti triste di un alcolizzato.

La traccia del titolo è stata scritta dopo che David ha accettato di aiutare un'amica e collega cantautrice (Pauline) a scrivere alcuni testi. Sfortunatamente per lei soffriva del blocco dello scrittore e non andava da nessuna parte. Mesi dopo, tuttavia, mentre cercava ispirazione per se stesso, vide il titolo Lyrics for Pauline nel suo diario e la pagina bianca che seguì. La canzone è una storia su tutte le prove e le tribolazioni nel tentativo di scrivere quella canzone che hanno portato a un dolce autunno. Tra tutta l'introspezione c'è un allegro numero americano Speedin'Train sulla vita del gangster folcloristico australiano Ned Kelly mentre l'album si conclude con una telefonata a sua madre da un orribile hotel di Shanghai. I testi di Pauline presentano lo straordinario talento di Sebastiano Lillo, Umberto Calentini, Teo Carriero, Pierpaolo Vitale e Paolo Palmieri.

Place sarà accompagnato nell’occasione da Umberto Calentini (contrabasso) e Pierpaolo Vitale