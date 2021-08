Davide Toffolo Tour - Come rubare un magnus

Il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti arriva a Valenzano dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con gli Extraliscio per una serata fra musica e fumetto. Unica data pugliese.



Fresco della partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con Extraliscio, il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti è dotato di poliedrico talento artistico, che gli ha permesso di affermarsi come illustratore, fumettista e musicista. La sua intera carriera è sospesa fra musica e fumetto.



L’ultimo capolavoro a fumetti, "Come rubare un Magnus" (ed. Oblomov, 2020) è una storia che mischia realtà e finzione per ripercorre la vita e le opere di Magnus, al secolo Roberto Raviola, disegnatore di Alan Ford, Kriminal e Satanik e creatore de Lo Sconosciuto, considerato uno dei più importanti fumettisti italiani di sempre.



Prenotazione del posto obbligatoria.

