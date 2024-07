'Decisione Consapevole' al Festival Le danzatrici en plein air 2024 a Ruvo di Puglia

Dopo l’intensa tournée degli scorsi mesi, le produzioni Körper continueranno a circuitare durante tutto il mese di luglio nelle numerose piazze teatrali dell’intera penisola. Fra gli appuntamenti da non perdere la performance Decisione consapevole site specific di Roberto Tedesco al Festival Le danzatrici en plein air 2024.

Da anni Körper, Centro Nazionale di Produzione della Danza propone lavori di qualità e spessore artistico alla scena nazionale e internazionale, ponendo molta cura e attenzione all’identità e all’unicità della performance. Il coreografo e danzatore Roberto Tedesco presenterà al pubblico una versione site specific della performance Decisione Consapevole, una mappa concettuale pensata per guidare le sessioni di improvvisazione che avrà luogo giovedì 4 luglio al Festival Le danzatrici en plein air, a Ruvo di Puglia (BA). Il lavoro coreografico vedrà quattro danzatori alle prese con le loro decisioni: tutti si muoveranno in uno spazio vuoto da riempire e svuotare attraverso la consapevolezza di ogni singolo interprete. Le scelte dei danzatori costituiranno la costruzione della scena e ogni decisione potrà esistere singolarmente ma anche e soprattutto convivere con le altre.



KÖRPER | CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE DELLA DANZA

Körper continua la sua attività di produzione e valorizzazione dei nuovi linguaggi della danza contemporanea in Campania, in Italia e all’estero. Un progetto articolato non solo attraverso produzioni di spettacoli nei teatri, ma anche con residenze, incontri, in grado di mettere in relazione la scena contemporanea locale con quanto avviene a livello nazionale e internazionale.

Il riconoscimento del MIC a giugno 2022 come Centro Nazionale di Produzione della Danza arriva dopo 20 anni di attività e stimola il Centro a continuare a sostenere l’emersione dei giovani coreografi/e del territorio della Regione Campania, con uno sguardo aperto alle realtà artistiche internazionali.

Il Centro di Produzione Körper negli anni ha costruito relazioni con realtà istituzionali e territoriali di produzione e diffusione della danza e delle arti, come il Teatro Pubblico Campano, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli - MANN, l’Accademia delle Belle Arti, il Centro di Produzione Teatrale Casa del Contemporaneo, il Teatro Nazionale di Napoli, il Liceo Coreutico Palizzi con le quali è in costante dialogo, ampliando così la propria proposta di programmazione nei luoghi delle partnership.

PRENOTAZIONI

DECISIONE CONSAPEVOLE_site specific - ROBERTO TEDESCO

4 luglio, ore 19:30

Atrio dell'Ex Convento dei Domenicani | Ruvo di Puglia

Festival Le danzatrici en plein air 2024